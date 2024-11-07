藝術家李芷淇個展「折紙人」：在現實和再現之間，尋找人生不能反駁的意義

看著眼前凌亂的被單，我不自覺地把它摺疊起來，把整個床鋪疏理得整齊。這一個整理床舖的習慣是小時候被家人訓練出來的，他們說這一個行為可以讓我的生活變得規律起來。我曾經想過這一連串的動作，其實也只是為著外觀好看而已，根本沒有甚麼真正的意義。畢竟我在早上摺疊好的被子，晚上也是要把它弄亂的。在揚起棉被的瞬間，灰塵不也就從空中散落在我們的身上嗎？「沒有看見」對於我來說也就是不存在了，這也是大多都市人的想法。藝術家李芷淇現於艺鵠書店舉辦個人展覽「折紙人」，透過一系列主要以藍色為主調的油彩作品，探討現實和再現的關係。

16世紀法國神學家約翰．加爾文（John Calvin）於著作《基督教要義》（Institutes of the Christian Religion）中 ，探討教會教條和基督徒自由等的主題，加爾文主義者亦從中歸納了以「鬱金香」（TULIP）為縮寫的五個救贖論要點：「完全墮落」（Total depravity）、「無條件揀選」 （Unconditional selection）、「有限的贖罪」（Limited atonement）、「不可抗拒的恩典」（Irresistible grace）及「聖徒蒙永恩」（Perseverance of the saints），這一些要義讓信徒透過完成社會上的商業工作而接近上帝。從來人們都對於鬱金香充滿著一份狂熱，就如在18世紀屬於鄂圖曼帝國的鬱金香時期，上流社會與貴族都追求著大量的鬱金香商品和建築，呈現了人民對於物質的慾望。

李芷淇在展覽簡介中寫下：「我們不能如上帝般用泥創造人類，造了永恆的花，卻不能成為鬱金香。」藝術家的作品一直以深邃的藍色作為主調。在此次展覽的開首則以一幅描繪著橘色鬱金香摺紙的畫作《Flower to Someone》，它脫離了系列的主要色調；藍與橘的強烈冷暖色對比，或許是在呼應鬱金香的「魔幻之花」美譽。在藍色的作品中，分別出現了雀鳥及星星的意象，譬如《Dove of Peace》與《Wishes》等；其中的「Eternity」系列由貓的透視圖與紙鶴的形象，組成了一段似是回應著古埃及製作木乃伊的方法：器官從腹腔內取出，並放進卡諾卜罈（Canopic jar）內，心臟則留下在軀體之中，用以測量逝者可否得永生的用途。

「生存是為著死亡」從來都不是一種消極的想法，這是最為正面的人生態度。這樣一來我們的人生，就有了一個不能反駁的意義。我們就再也不用躊躇著生存意義到底是甚麼，存在危機亦會因此消失。當然這一切都很理想化，因為在現實之中我們還是會不斷去找尋所謂的人生意義，這亦是為甚麼人們會不斷需要別人陪伴的原因。

李芷淇個展「折紙人」

日期：2024年11月2日至11月28日

時間：周二至周日（13:00—19:00）

地點：艺鵠書店 香港灣仔軒尼詩道365-367號 灣仔富德樓14樓

查詢：https://www.instagram.com/kikilee_records_



