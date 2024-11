藝術家李芷淇個展「折紙人」：在現實和再現之間，尋找人生不能反駁的意義

李芷淇在展覽簡介中寫下:「我們不能如上帝般用泥創造人類,造了永恆的花,卻不能成為鬱金香。」藝術家的作品一直以深邃的藍色作為主調。在此次展覽的開首則以一幅描繪著橘色鬱金香摺紙的畫作《Flower to Someone》,它脫離了系列的主要色調;藍與橘的強烈冷暖色對比,或許是在呼應鬱金香的「魔幻之花」美譽。在藍色的作品中,分別出現了雀鳥及星星的意象,譬如《Dove of Peace》與《Wishes》等;其中的「Eternity」系列由貓的透視圖與紙鶴的形象,組成了一段似是回應著古埃及製作木乃伊的方法:器官從腹腔內取出,並放進卡諾卜罈(Canopic jar)內,心臟則留下在軀體之中,用以測量逝者可否得永生的用途。

16世紀法國神學家約翰.加爾文(John Calvin)於著作《基督教要義》(Institutes of the Christian Religion)中 ,探討教會教條和基督徒自由等的主題,加爾文主義者亦從中歸納了以「鬱金香」(TULIP)為縮寫的五個救贖論要點:「完全墮落」(Total depravity)、「無條件揀選」 (Unconditional selection)、「有限的贖罪」(Limited atonement)、「不可抗拒的恩典」(Irresistible grace)及「聖徒蒙永恩」(Perseverance of the saints),這一些要義讓信徒透過完成社會上的商業工作而接近上帝。從來人們都對於鬱金香充滿著一份狂熱,就如在18世紀屬於鄂圖曼帝國的鬱金香時期,上流社會與貴族都追求著大量的鬱金香商品和建築,呈現了人民對於物質的慾望。