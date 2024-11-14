藝術家廖諱衡個展「我們環繞著甚麼旋轉」：命運逼著我們在死亡的管道裏前行

我把提前拿出來的奶油倒進淡褐色的湯內，再加進鹽、胡椒和羅勒葉調味；看著蘑菇顆粒在漩渦中走動的模樣，就像行軍螞蟻迷失方向時的動作。在一群行軍螞蟻之中，軍官都會發出指示帶領身後的士兵。大部分的行軍螞蟻都只有微弱的視力，牠們在大多時，都是會根據著氣味而行動。好像在行走時，也只是在跟隨著前方的同伴而行。如果前方的螞蟻不小心走錯了，牠們就會進入了一個「死亡漩渦」，在繞圈的時候死亡。香港藝術家廖諱衡現於安全口畫廊舉辦個人展覽「我們環繞着什麼旋轉」，取材自生活中看似無意義的事情，創作了全新的油彩及裝置作品，從而參透在日常中所賦予自身的意義。

廖諱衡為裝置作品「但願我們飄移至死」作出闡述：「探討個人獨特和社會統一的關係，和最終邁向滅亡是應該用一個甚麼態度去面對。每一個睇過頭文字D，都會對主角有一種幻想，人生應該自由奔放，盡情飄移。喺社會整體嘅角度下，又好似非常渺小卑微。我希望做一件作品去陳述呢一種矛盾。」藝術家為展覽撰寫了一個完整大綱與觀展次序，就如命運在無形間引領著觀賞者的思想；作品裏的每一個象徵元素，都似是告白一般狂妄地傾瀉出來。《小王子》的星球運轉、終結宇宙的「熱寂」現象，或是但丁的《神曲》，畫作的位置和主題都是擁有無盡起點與終點的纏綿遊戲。

法籍羅馬尼亞哲學家蕭沆（Emil Cioran）在著作《出生的煩惱》（The Trouble with Being Born）中寫下：「自殺從來都是不值得的，因為你總是來得太晚了。」我們是一隻行軍螞蟻，大概沒有任何一個人可以擔任軍官的位置，因為那一位領導者永遠都是命運的本身。我們看不見命運，因為它會在自己的身旁並肩而行。它會逼著我們在死亡的管道裏前行，在即將要死亡前的一刻，才鬆綁我們繼續前行。命運也有迷失的時候，一直帶領著人們在繞圈。許多人會想像自己是一位推著巨石到山上的人，其實他們都只是兩手空空地繞圈前行。

廖諱衡個展「我們環繞著甚麼旋轉」

日期：2024年10月19日至11月16日

時間：周二至周六（12:00—18:00）

地點：安全口畫廊 香港田灣興和街25號 大生工業大廈3樓

查詢：https://www.instagram.com/ticko.liu/



