黑山 Kathy Lam「摸布想自己賺罐罐 2」出版紀念展：感受被覆裹的溫暖感和貓帶來的療癒感

新鮮出爐的麵包讓人感受到被和煦的空氣覆裹的溫暖,貓身上所散發出的氣味則會帶來一種療癒的感覺。插畫師黑山(Kathy Lam)推出了全新的漫畫作品《摸布想自己賺罐罐 2》,並於12月14日至1月5日期間在觀塘紙本分格實體店舉辦出版紀念展,其中展出了真跡原畫、鉛筆草稿集及與日本雕塑家舘岡孝合作的《戴炸蝦頭套的摸布》模型,同場亦販售各種周邊商品及以展覽空間為題材的漫畫《MOBU AND FRIENDS IN ZBFGHK》。

