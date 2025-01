電影《柏靈頓：秘魯大冒險》：家或許從來就不是一個空間，而是由情感和時間所築建的

《柏靈頓:秘魯大冒險》的故事節奏輕鬆而明快,偶爾穿插的歌舞部分讓真人演員與動畫角色,呈現了互補作用。電影中的字幕翻譯亦讓角色之間的對白充滿玩味,其中使用了許多諧音雙關語如柏靈頓嚴肅地盯看著船長杭特的「熊睥睥」,還有聖母克拉麗莎妻要脅船長時說的:「你要黃金還是你的千金?」(Do you want gold or your daughter?)以黃金和千金來作出比喻,象徵著各自珍貴的份量。

