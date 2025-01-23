電影《柏靈頓：秘魯大冒險》：家或許從來就不是一個空間，而是由情感和時間所築建的

哪裏才是自己的家？現在人們可以到各個國家旅居和留學，有時候我們逗留在一個地方的時間，或許比家人所在之地更長，甚或是自己生活的地方，早已與出生的城市不一樣了。家或許從來就不是一個空間，而是由情感和時間所築建的。在電影《柏靈頓：秘魯大冒險》中，柏靈頓在祕魯對在倫敦照顧牠的布朗一家訴說：「牠們是我的同類，你們是我的家人。」 或許把自己拋擲到這一個世界上的父母只是一個載體，讓人們擁有歸屬感的是人與人之間的關係——家是讓自身感知到自己的存在的地方。

《柏靈頓：秘魯大冒險》的故事節奏輕鬆而明快，偶爾穿插的歌舞部分讓真人演員與動畫角色，呈現了互補作用。電影中的字幕翻譯亦讓角色之間的對白充滿玩味，其中使用了許多諧音雙關語如柏靈頓嚴肅地盯看著船長杭特的「熊睥睥」，還有聖母克拉麗莎妻要脅船長時說的：「你要黃金還是你的千金？」（Do you want gold or your daughter?）以黃金和千金來作出比喻，象徵著各自珍貴的份量。

由作家三毛的侄女陳天慈撰寫的傳記《我的姑姑三毛》中，她描述了姑姑與奶奶的對話：「『小番薯十七歲時，有一天在碼頭閒晃，遇到了一個英國人。英國你們知道在哪裏吧？很遠的地方，離小姑的家西班牙很近。』小姑不停說著。奶奶打斷了她：『你的家在這裏。』奶奶的口氣中帶著提醒和不服。」「不要問我從哪裏來／我的故鄉在遠方」許多人在提及三毛的時候，就會聯想起《橄欖樹》的歌詞、撒哈拉和西班牙的故事。每一個人心中對於家的定義都不同，情感餵養著自身對於某一個地方的歸屬感。