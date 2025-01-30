電影《明天還有夢》：探討父權與女性權利的議題

在電影《明天還有夢》的開首，主角Delia因為晚了起床而被丈夫掌摑的一幕，讓戲院內的一位觀眾發出了驚懼的聲音，於及後出現的掌摑情節中，她亦倒抽了一口氣——也許對方同樣地擁有對於家庭暴力的陰影。發生在現實中的觀眾反應，彷彿亦在呼應電影中所探討的父權與女性權利的議題。不論是在二戰後的羅馬或是現今看似是平等的社會，還仍然存在著認為自己可以看待女人為工具的愚昧男孩。

故事以愛情作為包裝，Delia與丈夫之間的毒性關係、女兒Marcella被未婚夫的甜言蜜語所瞞騙及汽車維修技工Nino對Delia的調情，看似其中的女性角色都是依靠著男人生存。美軍William所贈予Delia的巧克力在劇情中產生了不同的意象：Nino與Delia佇立著分享巧克力相視而笑、Delia的丈夫則對她動武，前者以停點的旋轉鏡頭呈現當中的浪漫氣氛，後者的家暴情節卻以舞蹈的形式粉飾著虐待行為。即使Delia知道這一些行為是不對的，她也只會重複著丈夫對她說的藉口：「因為經歷了兩場戰爭。」在女兒與未婚夫訂婚以後，Delia的丈夫說著：「妳嫁出了以後，家裏就再沒有女人了。」他也就只是看待自己的妻子為一件工具而已。

「你有外遇了，讚美上帝！」友人Marisa猜度著Delia要她說謊的原因。劇情的推進似是主角為了要跟Nino私奔而作出安排，就如她買了新的長裙和添上了妝容，就好像是為了男人而做的。在電影的後半部分，Delia站在一幅寫上了「VIVA」的牆前收起自己的私房錢，暗示著即將獲得自由和解放的狀態。主角寫給女兒的信亦顯現了她並沒有受過正式教育的細節：「這些錢可二讓妳上學。」故事中並沒有任何特別經過設計的煽情部分，然而在最後女兒為正在躊躇的Delia遞上她所需要的文件時，卻讓人不自覺地為她所得到的權利而流下了眼淚——可以自由地表達自己的意見是珍貴的。