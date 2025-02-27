《合體—王菀之演唱會2025》觀後感：靈感需要透過無數次的合體，才可以塑造為心目中的形象

每一個人都是由無數的球體組成，人們都經歷過被擠壓、受損、修復與重生的成長過程。最初在母親的體內浮沉，然後逐漸長出了身體的每一個部分；我們偶爾會從肚皮內看見反覆透現的光縷，這種感覺卻是曖昧不明的。人彷彿就像是一顆被困於機器內的彈珠，只有一次發動的機會。預設的軌道讓我們順利前進，但是障礙亦會不斷出現，限制著自己的步伐。即使無數的彈珠會落在同一個平靜的空間內，旅途中出現的同伴都會扶持著對方，塑造為自己想要成為的模樣。

法國作家妙莉葉．芭貝里在小說《刺蝟的優雅》中寫下：「今晚，我身心交瘁，在想這件事時，我心想，追根究柢，生命也許就是如此：有很多的絕望，但是也有美的時刻，在這美的時刻中，時間和以前不一樣了。就好像是音符在時間中打開了一個括號，像是延長線，是在此地的外面，在『永不』裏的『永遠』。」王菀之在過去的周末於香港體育館帶來以《合體》為主題的演唱會，展現了她對生命成長、關係和藝術的理解，帶領觀眾經歷一段情感的旅程，從而感受到創作與合作的力量。

第一章「孕育與誕生」：《好時辰》、《水百合》、《波點女皇》、《畫意》、《我來自火星》及《開籠雀》

演唱會的序幕由唱作組合雷同二友以合音唱出《好時辰》的段落，後方的螢幕上則投影著巨大的眼睛，彷彿就像是造物主在觀察萬物的姿態。王菀之身穿一襲帶有花瓣紋理的全白服裝，並搭配一副遮蔽著雙眸的鏤花眼鏡登場，她站在圓形門口前，以緩慢的碎步節奏演唱，卻沒有完成演繹整首歌曲的故事。舞台上的燈光在盤旋守候，似是在等待孕育生命的時刻。

舞台的佈景設計讓人聯想起一個在海上飄浮的玻璃瓶，同時亦像是在動漫文化裏的變身器——兩者都是盛載著故事的容器。花瓣與水母浮動的影像，配合了《水百合》的演唱，象徵新生命即將誕生的一刻：「離開水影我可不可愛我自存在／若不開心得到歡心厚待／我不如不開」音樂一直延續到《波點女皇》的部分，在後方的玻璃瓶上映照著一位身穿波點服飾和戴著似是嬰兒頭巾的女子躺臥在地上，在歌曲來到末段時，她則化成了無數的粒子飄散於空中，開展了成長的旅程。

《畫意》的段落配合著樂譜散落在地上的畫面，出現了穿梭於不同城市的殘影。《我來自火星》則從人像的線條演化為真人的舞蹈，影像透過特效而呈現著拉扯的動作，彷彿是在人群中嘗試找到屬於自己的方向的狀態。《開籠雀》呈現了開始結識朋伴的階段，以投影機的放映方式，展現著演唱會中的合作單位。

第二章「叛逆與迷失」：《粒糖有毒》、《沉默的士高》、《面斥不雅》、《詩意》及《離遊記》

曲風自王菀之脫掉服裝上的白潔手袖以後改變，沉鬱的情緒由《粒糖有毒》開始，一直延續到《該死的快樂》、《沉默的士高》及《面斥不雅》的段落，其中在影像中出現了迷失在扭曲城市的場景，就如年輕時所經歷的叛逆時刻。

來到了《詩意》的部分，霧霾彷彿即將散去，多個戴上了動物頭套的角色，在城市的夜景裏穿梭，像是一群朋友在嬉戲時享受的歡樂時光。《離遊記》中所述說的「討厭、妒忌、善忘、悶氣／通通想叫我倒地／未曾折服自信可再飛起」象徵著時間逐漸流逝的狀態，擁有時鐘模樣的人在漆黑中迴盪，這一個關於誕生與迷失的章節於時間的盤旋下終結。

第三章「家與親密」：《Love Has It All》、《哥歌》、《如一》、《小團圓》及《突然一生人》

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