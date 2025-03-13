紀錄片《毛家》：希望守護動物的每一位不再需要自己一人在沙漠裏「誠惶誠恐地」行走

香港流浪動物紀錄片《毛家》的導演區焯文以四年時間，跟隨民間團體「毛守救援」追蹤拍攝多於40隻的動物。拍攝團隊從百多小時的片段中作出挑選，記錄了四隻小狗從流浪到被領養的過程，反映了在香港實踐動物保護的窘況。

導演在官方訪談中闡述拍攝《毛家》的意義：「《毛家》是呈現『生命平等』信念的電影，在這部紀錄片中，觀眾會見到義工們如何堅守平等對待生命的信念，甚至犧牲自我、娛樂、時間、精神、金錢、人生，去默默做一件沒實質利益回報、亦未必得到身邊人認同的工作。他們自願歷盡艱苦，就是為了拯救生命，這對我來說是非常震撼的。我很希望觀眾無論是否喜愛動物，都能觀看這部紀錄片，理解其深刻的生命觀念。」

毛守救援創辦人陸家捷在電影中，訴說設立動物救援中心的困難：「自己就像是在沙漠裏行走，沒有水源⋯⋯走下去又不是、回頭又不是，只可以誠惶誠恐地走下去。」搜救團隊不分晝夜地嘗試拯救每一隻流浪動物，有時候更需要多天的計畫與安排，才可以為牠們提供一個安身之所；就像是頭部嚴重受傷的小狗「屏安」在領養家庭中，遇上了自己所生育的不同胎子女。在艱險的環境中，亦存在著找到幸福的機會。

「這四年間，攝製隊一共出動了一百多天，拍下百多小時的素材。這些片段光是由頭到尾看一遍，都要不眠不休花上數天。因此，為了將百多小時的片段濃縮成百餘分鐘的電影，我們付出了極大的心力。我首先設計了12個主題，針對每個主題剪輯片段，再從12條片段中深思熟慮地篩選，慢慢收窄，慢慢細剪⋯⋯就成為了現在紀錄片中以章節方式呈現的103分鐘精華。」導演區焯文不論在素材的挑選及剪接上的編排，多角度從人與城市的層面，呈現到動物流離失所的因果循環。音效設計亦讓搜救與安樂死等的場景互相牽引，渲染著悲喜交織的氣氛——希望守護動物的每一位不再需要自己一人在沙漠裏「誠惶誠恐地」行走。

《毛家》電影資料

導演：區焯文 AU CHEUK-MAN

上映日期：2025年7月10日