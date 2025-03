電影《貓貓的奇幻漂流》：人總是無聲無息地在一夜間成長

沙灘上的人撿起了石頭,靠近湖邊把它擲往水面,姿態就如在草地上躍動的兔子一般——漣漪從湖的中央擴散起來。人們專注於被擾亂了的湖泊,卻從來沒有在意被湖水滲透的石頭。《貓貓的奇幻漂流》(Flow)透過故事中的小貓與動物同伴的互動,描述了一段自我認同的旅程。導演Gints Zilbalodis反覆運用了水和鏡子的象徵,以表達自我與他者之間的矛盾。

電影的開首呈現了小貓對於水裏影像的陌生,一隻環尾狐猴則以自己珍藏的鏡子好奇地觀察著自身的模樣。在本來被困於鐘樓的狗群弄破了鏡子以後,象徵著船上的牠們即將要經歷成長的階段,逐漸意識到自我需要透過破壞與重組,以認識自己的本性和身分。故事結尾以小貓與同伴靠近靜止的水面,認知到自己真實的模樣,牠們各自都經歷了屬於自己的成長。小貓克服了對於捕魚的恐懼、水豚從不理世事到擔起舵手的角色、狐猴在最後展現對同伴的關懷,還有金毛尋回犬奮力拯救水豚和小貓——他們都找到了屬於自己的真正價值。

電影中的水和鏡子的意象,讓人聯想起法國精神分析師拉崗所述說的「鏡像階段」(stade du miroir):「在這一個前題下,可以理解鏡像階段為一種認同;若對這一個術語進行全面的剖析,它代表了當主體開始接受一個形象時所發生的轉變。此形象在這一個階段似乎注定會產生影響,正如在精神分析學中對古老術語『意象』(imago)的運用一般。」嬰兒最初在鏡中無法分辨自己和他人的身分,直到反覆觀看和模仿鏡內的影像以後,才開始辨認出它就是自己。

小貓與蛇鷲於迷宮的中心發生奇幻現象,後者飛往天上羽化登仙,隨後亦突然漲退而重現了森林和陸地。人總是無聲無息地在一夜間成長,我們無法解釋從甚麼時候開始變到現在這樣,但改變就是無由地發生了。從來都不會有錯誤的一步,因為在走前的當刻,都會認為自己是正確的。沉浸在水裏的石頭偶然會想起徜徉在湖邊的日子,但是身旁的藻類和魚群,在它掙扎的時刻已成為現今的同伴。人們需要執著的,並不是為了之前的每一步而後悔,而是開始思考接下來的一步應該怎樣走。

《貓貓的奇幻漂流》

上映日期:2025年4月4日