藝術三月：H Queen’s、LPM及未．信言節2025，3大不能錯過的Art Month展覽！

遠離紛繁的都市生活,藝術與設計節「未.信言節 2025:The Art of Transformation」於香港赤柱廣場美利樓舉行。主策展人姚嘉珊與副策展人周政透過審視城市發展、遺產、文化及建築物自身的可持續發展,集結了超過45位來自亞洲及國際的策展人、設計師、藝術家參與此項活動。姚嘉珊闡述:「『The Art of Transformation』這項新計劃的構思,是為了塑造、測試想法、思辨空間的未來、城市主義和創意扮演的角色,以正面和具影響力的方式,回應全球有關可持續發展、本土營造、旅遊業對大灣區內香港文化和傳承的角色,以及國際環境的討論。」美利樓曾經屹立於中環,透過藝術三月及香港巴塞爾藝術展的活動,讓來自世界各地的藝術愛好者,探索都會之中所蘊含的創造力。

法國餐廳La Petite Maison(LPM)亦與藝術門畫廊(Pearl Lam Galleries)合作展出尼日利亞藝術家Ayobola Kekere-Ekun的作品,以「Blooming Shields」為創作主題,繪畫取材自大自然的人像角色系列「The Real Housewives of Old Oyo」,以探討神話與尼日利亞的社會議題。餐廳同時亦配搭期間限定的雞尾酒《Jardin de Fleurs》與甜品《Rum Baba, Strawberry and Coconut Cream》,以回應Kekere-Ekun作品中所運用的色彩,並呈現LPM追求「生活喜悅」的概念