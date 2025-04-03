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03/04/2025

藝術家艾莉斯亞．夸德大館個展「彼托邦」：希望僅是依賴著「可以」和「幾乎」的概念而存在

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  • 林靖風 Cyrus Lamprecht

    林靖風 Cyrus Lamprecht

    荒謬主義作家及TEDx講者、Central Saint Martins藝術理論及哲學系研究碩士，曾在倫敦Tate Modern及亞洲各地藝術展覽展出多媒體（雕塑、裝置、表演及攝影）作品，創作主題圍繞於孤獨與存在的命題。近期散文、小說及詩詞作品散見於「*CUP」、「虛詞」及「好集慣」等文學平台。

    Instagram：@cyrus_lamprecht

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　　現代社會中所蘊涵的希望，可以透過美國作家史蒂芬．金（Stephen King）的作品《麗塔海華絲與蕭山克監獄的救贖》（Rita Hayworth and Shawshank Redemption）中，安迪和瑞德之間討論一幅海報的對話來呈現：「你有沒有曾經對一幅圖像有過一種感覺，瑞德？你幾乎可以走進其中的世界？」當人們在觀看3D電影的時候，他們最初都會伸手嘗試觸碰自己眼中所看見的物件；就在將要接觸到它的一刻，才意識到這只是一種幻象。

 

艾莉斯亞．夸德，《恐懼——融合》，2024，烤漆鐵欄、雙面鏡，尺寸可變。

大館當代美術館委約作品。展覽場景：「艾莉斯亞．夸德：彼托邦 」，大館當代美術館，香港，2025。相片鳴謝藝術家及大館當代美術館。攝影：Jimmy Ho。

 

　　海市蜃樓的現象也是同樣的經歷，當人們察覺到自己認為是真實的東西並不是真實的，就會在一瞬間產生了失望的情緒。在「你幾乎可以走進其中的世界」的描述中，希望僅是依賴著「可以」和「幾乎」的概念而存在。波蘭藝術家艾莉斯亞．夸德（Alicja Kwade）於大館帶來在香港的首個美術館個展「彼托邦」（Pretopia），以九件運用了人造物件及天然材料的作品，讓觀賞者反思自身對於時間的感知。

 

艾莉斯亞．夸德，《218 天 9 小時》，2024，表演性裝置，尺寸可變。大館當代美術館委約作品，相片鳴謝藝術家及大館當代美術館。攝影：Jimmy Ho。

 

　　夸德以大館F倉的歷史為靈感來源，在對稱的展廳中，創作出由時鐘、光管、時針、椅子、鏡子、鐵閘、磚頭和岩石為媒介的全新委約裝置作品。藝術家在大館的官方訪談中闡述：「我們沒有足夠的時間，我認為這可能是人類最大的問題。我們完全意識到這一點，但卻無法逃避。想像時間是如此困難的事，這就是為甚麼我們發明了這麼多工具，來使我們的生活更『實用』。」在展覽中最為矚目的是，在空間內設置的鐵欄和雙面鏡作品「恐懼——融合」；經過鏡子在不同位置的反射，讓身處於白色空間中的觀賞者，在行走的時候置身於出現與消失的幻象。青銅鑄造的椅子、逆轉的時鐘，閃爍的燈管和牆上的時鐘指針，各種對立與矛盾的狀態呈現在展廳之中。

 

艾莉斯亞．夸德，《逆流而動》，2024，時鐘、摩打，30厘米直徑，獨版。相片鳴謝藝術家及大館當代美術館。攝影：Jimmy Ho。

 

　　我們需要對所有事物保持信念，追尋著各種可能存在或不存在事物，以餵養著希望的存在。現今的科技展示了所有的可能性，人們可以做到、可能做到、應該做到和必須做到的事情。它縮短了實現希望的時間，但是同時亦增加了面對失望的機會。

 

艾莉斯亞．夸德大館個展「彼托邦」

日期：即日至4月6日

時間：周二至周日（11:00—19:00）

地點：大館賽馬會藝方 香港中環荷李活道10號

詳情：https://www.taikwun.hk/zh/programme/detail/alicja-kwade-pretopia/1530

 

 

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