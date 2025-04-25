電影《單思的世界》：人天生擁有說話的能力，但聆聽卻是一生的課題

「你看！這是你喜歡的——」當你回過頭來的時候，曾經在你身邊的人已經不在了。在電影《單思的世界》中，三位居住在一起的主角美咲（廣瀨鈴飾）、優花（杉咲花飾）和櫻（清原果耶飾），因為思念而展開了一段奇幻旅程。優花在發現母親再婚而有了女兒以後，她看著她們一起溫馨地製作曲奇卻無法參與的事實，讓她感到憤怒和失望而說著： 「這就是鬼想詛咒人的一刻吧。」優花只是想要讓母親知道，自己所喜歡的是月亮形狀的曲奇。

由導演土井裕泰和編劇坂元裕二共同創作的《單思的世界》，在訴說一個無法傳遞思念給對方的故事。人們總是透過物件和事情投放思念，但卻無從知道對方會否接收到其中的心意。優花在無意間發現原來覆裹在母親手帕裏的，就是她想要的月亮曲奇，就如在電影主題曲〈声は風〉中寫下的歌詞：「即使天各一方／即使看不見對方」優花與母親之間的思念，透過一塊曲奇而連結起來。

從前都會希望對方作出明確的回應，但是在長大以後才明白到，其實讓對方知道自己的心意也就足夠了——沉默也是一種回答。生命中的朋友、家人和伴侶，也是透過互相聆聽而給予對方支持。人天生擁有說話的能力，但是聆聽卻是一生的課題。如果是為了說話才去聆聽，我們也只會是專注於要把自己的話說出來，而忽略了對方真正想要傳遞的情緒。「我要快樂。」「你快樂就好了！」人們總是以句子中的最後兩個字來作出回應。

《單思的世界》

上映日期：待定