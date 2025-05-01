電影《河鰻》：透過束縛而獲得快感的扭曲意象

由朱駿騰執導的台灣電影《河鰻》以三種分別在海陸空生活的動物作為象徵：天空的鴿子、地上的豬和水裡的河鰻，其中的角色都各自代表著牠們的形態。女主角林亞曼／阿鰻（柯泯薰飾）就是河鰻、男主角張幼亮（潘綱大飾）就是鴿子，他們都似是以豬的姿態在垃圾堆裡生活著。張幼亮在故事的前半段看見一隻豬不肯讓路給他的貨車，到了後半段他和林亞曼則在相同的地點，看見已經死去的豬，就像是他們作為人的身分，已經逐漸消失了；各自準備折返河中，或是被釋放到天上。

張幼亮經常對著家中的鴿子訴說心事，然而在畫面中其實從來沒有出現過鴿子的身影，只是拍攝到他對著一個空間在說話。或許那一個空間只存在著一面鏡子，只是他在跟自己對話。林亞曼在屋頂問及張幼亮飼養鴿子的原因：「你有想過把牠們放走嗎？還牠們自由。」也許張幼亮就是被困在籠內的鴿子，就如電影開首引用了詩人泰戈爾在《漂鳥集》中的詩句：「你所看不見的是你真正的自己，你所看見的只是你的影子。」《河鰻》穿梭於不同的夢遊場景，當中的角色都處於混沌的狀態。

患有夢遊症的張幼亮為了不讓自己走出屋外，在足踝的位置綁上連接著床架的繩，他在地上爬行的動作，就像是河鰻在泥土裡蠕動的姿態——鴿子在那一刻成為了一條河鰻。德國哲學家黑格爾在《精神現象學》中寫下：「在第一種情況下，主人成為了奴役狀態的現實；因此真理是一個為了自己而存在的獨立意識，即使它尚未被視為內在於奴役本身之中。」在最後的纏綿情節，林亞曼以繩索勒住張幼亮的頸，這一幕彷彿代表了一種透過束縛而獲得快感的扭曲意象，反應人類自身的生活模式，呈現著束縛與解放之間的關係。

在電影的開首張幼亮從河裡拯救了阿鰻，她則在千層樹前拖拽著鳥形的風箏經過，彷彿他們都是互相牽引著的，想要讓對方得到解脫。從自我掙扎到社子島的社會議題，《河鰻》塑造了一個魔幻寫實的世界。柯泯薰在電影主題曲《鳥語魚》的歌詞中寫道：「你的眼睛是一隻鳥／跳躍活潑好動又好奇心強／有時瞇成一直線就消失在恐懼之中」這一部電影不只是在述說河鰻在陸地上的掙扎，同時亦在展現墜落了的鴿子再次學會飛翔的過程。

《河鰻》

導演：朱駿騰

主演：潘綱大、柯泯薰

香港上映日期：待定