藝術家吳國璋個展「seen from within」：以光線勾勒出早已被遺忘的細節





就像每一個夢境一樣，記憶都是沒有開端的。孩童在遊樂場的管道裏爬行，而後方亦沒有其他人要搶著前行——那是一個沒有甚麼人的空間。這一段記憶都是沒有聲音的，即使是爬行的聲音也沒有。管道裏雖然很黑而看不見一點光，但卻沒有浮現一種惶恐的感覺。小孩亦只是一直在爬行，可是爬了很久都看不見光線；不知道走了多久以後，他好像看到了一點光，但是記憶也就在這裏結束。

香港藝術家吳國璋（Chino Ng）在安全⼝畫廊的個人展覽「seen from within」中，以全新的「Shape(d)」及同名系列，延續他以光線為主題及媒介的探索：「這個系列其實想講的是，模糊的影像其實是我們清晰的記憶，而記憶是不會有清晰的輪廓，但當我把模糊的畫面顯示出來的時候，正正就是我回憶裏面的畫面，所以由模糊到現實，中間遊走的過程就是我這次創作的主軸。」

在佈滿瓷磚的入口位置擺放了一部舊式電視刻畫著光的軌跡，對面的圓形畫作似是象徵著一個防盜眼，讓空間外的人只可以窺探到朦朧的畫面。展覽中央設置了一幅擁有着扭曲光影的鐵板牆，依附在支架上的是「Shape(d)」系列，藝術家觀察光在透明塑料內反射的狀態，細膩地描繪物料的質感與光澤。

在正面部分的則是屬於「seen from within」系列的作品：「我身後的設計是模仿一幅電視牆，有六個螢幕，裡面包括一些城市燈光的殘影和碎片影像。很多時候回憶的場景都是黑色的，或者模糊的，只有記憶清楚的那一部分是清澈的，而輪廓是清晰的，所以從那個報攤的一個燈箱，到我畫外一個光管的設計，就是這樣來的。」藝術家回想起童年時的光暈、電視螢幕的閃爍、旅途中的⽇落景象，就如本來應該安裝在天花板上的燈管，無聲地為埋藏在漆黑中的回憶，以光線勾勒出早已被遺忘的細節。

藝術家吳國璋個展「seen from within」

日期：2025年5月10日至6月6日

時間：周二至周六（12:00—18:00）

地點：香港田灣興和街25號 大生工業大廈13樓安全口畫廊