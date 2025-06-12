電影《超異能特攻》：表露無遺地指出對方的不是，才是真正的靠近

電影《超異能特攻》在動作喜劇和對白處理上，都呈現了一種荒誕式的幽默，諷刺著韓國的邪教與權力現象。電影講述五個平凡人在接受了器官移植手術後，各自從超能力者的身上獲得不同的異能，亦因而展開一場爭奪能力的鬥爭。

擁有治癒傷口能力的若善（金熙元飾），嘗試為邪教教主永春（朴珍榮飾）進行治療，然而教主在最後一刻則制止了他，並說著：「要做邪教教主嗎？」若善只是單純地回應著：「我要做護士。」故事圍繞著團結與獨裁之間的爭執，其中的角色都有著嘴硬心軟的特質：口裏說起一些不在乎的話，但其實內心都是關心著對方。就像是一個家庭之中，說著客套的話都是帶有著距離感的；表露無遺地指出對方的不是，才是真正的靠近。每一個角色都有著心理上的轉變，被孤立和承受著遺憾的人，都透過超能力而得到了救贖。沒有明顯超能力的善女（羅美蘭飾），在手術後的身心都恢復了健康。她擁有轉移其他超能力的技能，一直默默地維持著整個團隊的運作。

在情節設計的部分，亦運用了許多預設和重複的笑點，就像是角色不停地走錯方向及預先告知劇情的走向，讓故事在沒有任何懸念下，透過出其不意的動作而讓人們發笑。其中最為有趣的場面為擁有強大肺活量的智星（安宰弘飾）在大口吐氣，還以為是在做著甚麼拯救行為，結果原來只是與琬書（李在仁飾）拿著一支牧童笛從遠距離吹奏。驚喜的部分則是在對白翻譯上，譯者運用了許多香港地道文化的用語，譬如「比卡超」、「傻鴨」、「全個世界都有地板」及「壞過凱婷」等，為劇情增添了親切的氣氛，讓本地觀眾對劇情產生共鳴。

《超異能特攻》

上映日期：2025年6月19日