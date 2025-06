電影《搖籃凡世》：棄嬰與墮胎 —— 女性在社會保守主義下的悲歌

棄嬰艙資深社工琴姐(蔡寶珠飾)在搖籃前對麗心說著:「可憐這些寶寶別無選擇,來凡間受苦。」每一位決定放棄自己孩子的母親,都會有著三十秒的倒數時間,來去作最後決定。嬰兒的重量觸發了棄嬰艙的搖籃內屬於拉威爾(Maurice Ravel)的樂曲《為已逝公主的孔雀舞曲》(Pavane pour une infante défunte);它串連了死亡與命運的主題,並引申到電影的英文標題「Pavane for an Infant」及由王菀之演唱與作曲的主題曲《凡歌》,各自低吟著女性在社會保守主義下的悲歌。

在屋頂上遊離的孤魂,就如故事中的麗心(廖子妤飾)與小曼(許恩怡飾),與沉鬱的月光對影成三人。《搖籃凡世》(Pavane for an Infant)以不同動物和昆蟲的魔幻現實意象,譬如以黏液蠕動的蝸牛、在鐵網上爬行的螞蟻及被棄養的戴勝鳥等,來探討女性身體自主的議題。蝸牛就如嬰兒剛出生時候的混沌狀態、螞蟻是封建社會裏努力工作的一群,戴勝鳥則是對於自由的渴望。