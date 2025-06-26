電影《28年後》：生與死之間，盛載愛的距離

被感染與未被感染的人都是類似的，他們都無法避過死亡的來臨。《28年後》（28 Years Later）運用了被視為死語言的拉丁文中的「勿忘你終將一死」（memento mori），來帶出「勿忘記去愛」（memento amoris）的主題。即使死亡快將來臨，只要認真愛過，對方也就會一直活著；就像是卡爾森醫生（Ralph Fiennes飾）所述的「每顆頭骨都代表一組思想」和艾娜（Jodie Comer飾）在骷髏骨塔前抱著新生嬰兒的一幕，生與死之間是如此靠近，但同樣也存在著可以盛載愛的距離。

人們都知道自己有一天，會像牆上的蚊子一般失去生命。為甚麼這一個社會不可以讓人期待著死亡？那是唯一可以肯定會發生的事情，社會卻不讓人去追求唯一不是縹緲的事情，然後接下來的生命和生活就是一直如常了。我們確切地知道死亡是會來臨的，但還仍然順應著別人的期望，在離去之前的一刻還是需要掙扎著。

除了自殺以外，所有死亡都只是一場意外。心臟病發、器官衰竭、車禍、被謀殺或是老死都是一樣的，我們無法準確知道自己死亡的時刻。人們花費時間研究無法確定的陰謀，卻從來沒有正視擺在眼前的真相。不存在的猜想讓我們依賴著虛無縹緲的假設，事實雖然殘酷，但不及不由自主的誕生來得可怕。時常被叮嚀著要為自己的出生而感恩，但是我們從來沒有要求過自己要存活在這個世界上。人們掙扎於誕生的悲劇與悲劇的誕生，總會有著一刻在遇到挫折的時候想起：「我寧可從來不曾出生。」我們鼓勵自己樂觀地活著、迎接每一天的美好，但是無可否認的事實就是人一直只是在邁向死亡。

《28年後》

上映日期：2025 年 6 月 19 日