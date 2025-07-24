電影《夢遊納米比亞沙漠》：天堂鳥只是一朵不會飛翔的花

《夢遊納米比亞沙漠》以各種說「對不起」的方式，嘗試在逆境中找到自由的出口。主角加奈（河合優實飾）一直所渴望的是最初出軌對象送給她的花束，那是寓意著無拘無束的天堂鳥。故事中的所有角色都不曾處於一個清醒的狀態，美容院內的客人和被迫到了風俗店的前男友，不論是加奈和加奈子都是一樣的。主角與男朋友林在爭執時說出：「我的感受，跟你無關？」在荒漠裏快將要死去的羚羊，或許找到了「可以幫對方成長」的水源。

「所以單純地生存就是我人生目標。」這是在一個出生率低和貧窮的國家成長的唯一希望，整個社會都處於一個混沌狀態，加奈也只是為了迎合身邊的人對自己的期望。主角還仍然對生活存有希望，比如戀愛、出軌和工作都是她活著的證明。「思想是自由的？」加奈是一個可憐的人，即使知道很多事情自己都無能為力，但是都嘗試去作出改變，就像現代的每一個人也曾經努力掙扎著。

加奈擁有中日血統，她的男朋友林亦在美國長大，他們永遠都只會以異鄉人身分，在一個「聽不懂」的日本社會裏生存，就像他們的鄰居笑說著「熊蜂不是熊」和「海馬不是馬」的比喻；夢遊的人在沒有電子音樂的粉紅現實中，在跑步機上看著自己跟男朋友吵架。喜歡這一部電影的人，會認為它真實地呈現了現今的社會虛無狀態；中途離場的人是因為它過於真實了，沒有人願意在鏡子內一直凝視著自己扭曲的模樣——天堂鳥只是一朵不會飛翔的花。

《夢遊納米比亞沙漠》

上映日期：2025年7月10日