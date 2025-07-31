電影《愉快動物餅大電影》：每一個人都擁有「山雞變鳳凰」的潛能

《愉快動物餅大電影》除了讓觀眾重溫童年吃零食的歡愉，亦透過動物餅對抗棉花糖王國的故事，來傳遞「不可以輕視微弱力量」的道理——每一個人都擁有「山雞變鳳凰」的潛能。故事中的馬卡龍博士認為笑容毫無作用而反覆自問：「笑容真的有那麼強大嗎？」當自身的力量不足以對抗黑暗時，笑容和愛就是可以對抗黑暗的方法。

到底怎樣才是一個乖巧的人？一個會懂得去自己做選擇的人，還是一個只會跟隨他人選擇的人？有些人的撫養方式就是讓小孩依照他們的計劃行事，因為只有自己制定的規劃，才可以讓孩子成材。一輩子只聽從命令的人，究竟會成為怎樣的人？他們早已失去了反抗的能力，同時亦失去了掌控自身命運的能力。偶爾聽見他們會自怨自艾地說：「我真的是不中用，我真的是一無是處，這一輩子我做過甚麼——」聽見這樣的話的家人會安慰說：「才沒有這回事，沒有了你，這一個家又怎會存在。」服從命令的老人會微笑著說：「好啦好啦，我說笑而已。」他們的一生是帶著遺憾的，因為他們失去了做夢的能力。如果整個社會都只剩下一些唯唯諾諾的人，世界或許會變得和平。我們所能控制的是生物，所能統治的則是失去靈魂的死物。

在粵語版的對白翻譯上，亦呼應了故事中的笑點，如讓動物餅變身成動物時的「我唔客氣啦」、「記憶棉」及「老Best」等，讓本地觀眾在情節中產生共鳴。電影以輕鬆的節奏和直白的劇情，講述一段透過包容與愛戰勝邪惡勢力的故事。劇情中亦出現了多款熟悉的零食，勾起觀眾對童年時無拘無束地吃零食的回憶。

《愉快動物餅大電影》

上映日期：2025年7月11日