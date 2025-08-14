Peep x HER 展覽「她的士多」：記憶可以由別人的故事拼湊而成

不論是在出生的國家，或是成長與求學的地方，自己所經歷的都並沒有真正觸及香港獨有的集體回憶。出生於溫哥華、小學在愉景灣就讀、中學則在赤柱、大學遠赴英國，在這一些生活片段之中，都缺失了一種屬於香港的共同語言。於市區上學的人會在下課後相約去「掃街」，但是赤柱大多只是高級餐廳，最貼近香港文化的地方，就只剩下泗益茶檔、茶餐廳，還有那一間被同學暱稱為「Apple Store（阿婆士多）」的零食雜貨店。

對於小時候的我而言，擁有舊香港痕跡的地方，也許就是嫲嫲和爺爺位於佐敦唐樓的家。聽說從前他們曾開設一間販賣日常用品的雜貨店，所以家中至今仍然保留著紅A牌藍色漏斗櫈、玻璃內膽水壺、鐵皮電風扇，四周放滿瓷器與佛像，凝結著七十年代的香港景象。

這一切都是來自家人的轉述，它們總是帶著一點距離感。雖然自己不曾真正地擁有過這些回憶，但是記憶也可以由別人的故事所拼湊而成，就如香港藝術家Peep與本地時裝品牌HER的第三度合作，於JPS畫廊聯乘創作全新展覽「她的士多」，透過詮釋香港的城市美學，讓往日情懷與當代表達在沉浸式的空間內呈現。

觀賞者於展覽空間內被密麻的晾衣繩交織於其中，繩上懸掛著HER的當代時裝。展廳中央擺放著摺檯與粉紅膠凳，展示著Peep與HER多年來合作的作品，包括紅包、御守及「魚蝦蟹」的遊戲道具。藝術家把童年記憶中的香港物件，如洗衣店手繪招牌及波子棋等，繪上擁有個人風格的圖案和角色。不倒翁、鐵皮玩具、西瓜波、暖水壺等熟悉的日常物品，亦穿插於她的畫作如《The Future Vintage Store》與《Paterson Street》中，營造一種復古而充滿生活質感的都會形象。

一張繪有「i will sit with you in the dark.」字句的木凳，彷彿成為了此次展覽的情感核心。這一些作品源自藝術家對於舊日香港的回憶，卻不只是屬於她自己一人，而是為了喚起觀賞者內心關於成長與歸屬的記憶，同時亦為每一位異鄉人創造一段復古的旅程。

Peep與HER聯⼿打造「她的士多」

日期：2025年8月8日至9月4日

時間：周二至周六（11:00—19:00）

地點：JPS畫廊 香港中環士丹頓街88-90號地下

