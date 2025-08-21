Art & Living
夢囈之上
21/08/2025

展覽「Moore’s Visions. More Revisions.」：整理逐漸消逝的赤裸角落

  • 林靖風 Cyrus Lamprecht

　　藝術家Henry Moore的作品，在我英國求學生涯中，佔據了一個帶有情感與記憶的位置。還記得第一次的戶外學習活動，就是前往Yorkshire Sculpture Park，從而認識到眾多的雕塑家，如Barbara Hepworth、Henry Moore及Andy Goldsworthy等，及後我亦曾帶著從香港遠道而來的摯友，到公園參觀了一整天。

 

　　在一段維持了四年的愛情裏，其中有一年的時間，我每星期都需要經由Leeds轉乘火車，才可以抵達對方所居住的城市。對於Leeds的記憶，大多都與Henry Moore Institute有關，在那裏深入認識到藝術家一些較為私密而少見的畫作和書信。後期搬到倫敦時，已經可以大致分辨出街上的雕塑所屬的時期和系列。Moore的作品總是充滿愛和人性，以抽象而細膩的線條，描繪人在脆弱時所展現的姿態。

 

 

　　回到香港以後，我開始從事策展工作，重點放在本地藝術家的創作與發展上。自身在英國與香港之間的經歷，彷彿在回應由策展人林志恒為英國文化協會「書店畫廊」策劃的展覽「Moore’s Visions. More Revisions.」。展覽透過七幅Moore的版畫作品，以及四位當代藝術家石家豪、智海、廖雯與鄭波的創作，從身體、空間、情感與自然出發，以自身獨有的視角回應生活中的日常細節。

 

 

　　石家豪以工筆畫擬人化香港摩天大樓，在《功夫大廈系列》中注入女性形象與武術姿態，同時亦呼應在英國文化協會館外可見的中銀大廈，映照出每一個人的城市身分；智海在《圖書館》漫畫選段中營造超現實的心理場景，連結雕塑與情感之間的關係；廖雯則以雕塑《愛》探索親密關係和身體的脆弱性；而鄭波則透過一組七幅現場植物素描《格竹》，思考人類與非人類之間的共生關係。Moore與來自香港及台北藝術家之間的對話，讓我重溫在英國生活的時光，整理著逐漸消逝的赤裸角落。

 

Moore’s Visions. More Revisions.

日期：2025年6月3日至10月5日

時間：周一至周日（10:00—19:00）

地點：香港金鐘法院道三號地下 英國文化協會「書店畫廊」

査詢：British Council 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

