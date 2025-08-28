Art & Living
夢囈之上
Art & Culture Reading Movie & Drama Home Idea Living Tech

28/08/2025

柯泯薰香港演唱會「Just Us」專訪：「因為聽眾的聆聽，讓我知道思念是最強大的力量」

#這個夏季最後一天 #Art & Culture #專訪 #Just Us #柯泯薰
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 林靖風 Cyrus Lamprecht

    林靖風 Cyrus Lamprecht

    荒謬主義作家及TEDx講者、Central Saint Martins藝術理論及哲學系研究碩士，曾在倫敦Tate Modern及亞洲各地藝術展覽展出多媒體（雕塑、裝置、表演及攝影）作品，創作主題圍繞於孤獨與存在的命題。近期散文、小說及詩詞作品散見於「*CUP」、「虛詞」及「好集慣」等文學平台。

    Instagram：@cyrus_lamprecht

    夢囈之上

    隔週四更新

圖片來源：好好的藝術。

 

　　臺灣歌手柯泯薰在新歌〈這個夏季最後一天〉寫著：「走在夏秋交界的軌道上／就在天與海交界的海平面／就在這個夏季最後一天／就在這個夏季最後一天／一定會遇見你／一定會遇見你／我終於遇見你／遇見悠悠閒」，彷彿在呼應她將於初秋9月13日，在Lost Stars Livehouse帶來的香港專場演唱會「Just Us」。

 

圖片來源：好好的藝術。

 

　　談論到演唱會的主題，她笑說其中的靈感其實很單純：「主題靈感源自非常簡單的想法，『Heart to Heart』，也源自於我手臂上的紋身：『Just Us』。此次特別邀來DÉ DÉ MOUSE、山本晃紀和小樂，因為他們是這幾年一起玩音樂的重要夥伴，希望能將『Heart to Heart』的音樂，直接地分享給聽眾，以現場音樂呈現，與聽眾連結。」這場演出將集合清新民謠到迷幻搖滾的曲風，以全新的編制呈現柯泯薰的音樂世界。

 

　　〈這個夏季最後一天〉的誕生則源於一段艱辛的時光：「起初寫下這首歌時，是在台北的分租雅房裏，當時的生活狀態是艱辛的，在種種生存壓力下，同時兼職好幾份工作，在快喘不過氣的時候，我會想起幾年前，與海洋約定好了，要記得放慢呼吸，要記得回到海裏游泳。」

 

柯泯薰 misi Ke - 這個夏季最後一天 Last Summer (official video)

 

　　柯泯薰表示經歷數個夏天，儘管生活還沒有如她所期盼般完全穩定，但是在音樂與文字的創作中，她逐步透過作品找到支持自己的力量：「更或者是說，因為聽眾的聆聽，讓我知道思念是最強大的力量，因此邀請聽眾參與聲音實驗計畫。」在這一首新作中，她融合了都市環境與人聲元素的聲音設計，並於歌曲結尾匯集了來自世界各地聽眾的錄音：「在一把白色吉他響孔裏，一同講出思念的話語，我再將聲音做混音設計，希望此首歌的傳遞，讓心與心連結，能安心在音樂裏想著愛著的人。」

 

柯泯薰香港專場演唱會「Just Us」官方海報

 

柯泯薰香港專場演唱會「Just Us」

日期：2025年09月13日（周六）

時間：晚上9時30分

地點：Lost Stars Livehouse Bar & Eatery 尖沙咀河內道18號K11購物藝術館2樓222A號鋪

查詢：www.ticketflap.com/misike

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

我要回應
更多夢囈之上文章
You May Also Like
#這個夏季最後一天 #Art & Culture #專訪 #Just Us #柯泯薰
More on Art & Living

版主留言

放大顯示
精選影片
Screen Sensations

DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
TravelFood mapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet.com.hk