梅艷芳聲韻流轉：黑膠唱片收藏分享

有一種記憶，可用聲音喚起，例如看電影《梅艷芳》，戲中不時重現梅艷芳本尊歌聲，讓觀眾重拾絕代「芳」華，片中一幕錄唱《心債》頭段便採用當年初版人聲聲軌（vocal track），得以重溫梅姐柔腸百轉吐字低迴，扣人心弦的歌聲。除了大銀幕，現在大概只可從黑膠唱片回味梅姐最原汁原味的動人情韻。

當舊CD都已變古董，到網路音樂的「數位串流音源」成為主流，黑膠仍然自十年前開始「強勢回歸」，復刻版乘勢不斷出版，價格不斷上升，原版及絕版唱片價格在eBay、Carousell 等亦屢創新高，例如張學友《真情流露》及陳慧嫻《紅茶館》原版黑膠在二手巿場售價便動輒破萬，究其因它取勝的無疑是類比音訊 / 音質，而類比錄音系統採取的方式，較數位錄音系統圓潤，但隨着數位錄製技術日益先進，能夠精確分辨兩者的耳朵也不多，剩下來要較量的就是母帶的保存質素，因為唱片每次轉錄再製，都會造成母帶細節上的損失，原始聲音的細節也就容易變得愈來愈少，因此也不妨留意，一些復刻黑膠唱片因母帶耗損而利用先進混音技術增添不少「味精味」。

1930年代開始盛行的黑膠唱片，是刻片師（記得找技術好的）用刻片機刻在空白唱片上面製成母片，再經過電鍍、翻模變成分為上下兩片的母板，然後注入聚氯乙烯壓製夾成黑膠唱片。因為母片需要一邊播放盤帶一邊刻片，磁帶播放愈久音質也會愈差，刻出來的唱片音質也就不會如初回那樣好，而母板用久了也會逐漸損毀，也解釋原廠初版唱片（尤其講求細緻位的古典音樂）為何總是被爭相收藏，加上膽機、擴音器、唱針、喇叭等不同組合，一張黑膠，成為展示包圍感、音場、音軌分析、唱片公司錄音器材優劣的證明。

梅艷芳當年一直隸屬華星唱片，有資深發燒友曾批評華星錄音器材與技術不及其他唱片公司，她大部分黑膠唱片在巿場上至今尚算不太難搜集，較罕見倒是一些單曲的白板黑膠，當年直接從母帶刻在碟上派送電台作宣傳，因此聲音質量總算原汁原味，到現在已大多被樂迷珍藏，絕少流出巿場；還有同於1983年在日本出版的兩張七寸EP細碟《唇をうばう前に》(強吻之前）及《白い花嫁》，絕版多年，無論在日本抑或香港皆芳蹤杳然。尚有一點機會的，還有《慾望野獸街》、《親密愛人》、《夏日耀光華1990》及韓版《The Legend Of Pop Queen Part I & II》等，可能要跟唱片店主混熟後才有緣「碰面」了。

收藏黑膠，吹毛求疵的，「齊件」歌詞相集海報歌迷會表格碟無花不在話下，更講究的，如《心債》那方圓形貼紙與原裝玻璃紙，有如年代鑑證，滲透着濃濃古早味，可遇不可求，喜者自會愛不釋手。

所以說，收藏舊版黑膠不是陳舊老派，反之能夠表現品味細緻的追求，訓練耳朵的靈敏度，在展現昔日金曲情懷上，梅姐式Diva歷久常新的真摯演繹，應可超越任何器材、制式與載體的質量，絕非一般假diva可比擬——誰？在街上撞到我再跟你討論吧。