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12/01/2022

梅艷芳聲韻流轉：黑膠唱片收藏分享

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  • Alex Lai

    Alex Lai

    Alex Lai

    資深傳媒人，行內人賞臉稱「黎公子」，興趣廣泛，也愛收藏，囤積居奇漸變日常。曾於英文虎報、明報集團、國泰Discovery 雜誌、蘇富比及新世界發展集團等供職，專責編採及管理工作，曾合著出版《我們的好時代：香港六、七十後自述》。自2013年開始投身拓展水墨文化推廣及策展，埋首社交媒體及展覽文字創作，並任廖永雄多個水墨展覽、Miele A Traditional Taste”及大館《日安時刻》展覽項目的編輯夥伴。近年晉身另一身分——輔導治療師，融會個案治療及人生經驗，藉此探索欣賞生活中讓人耽美的事物。

     

    IG: @alexsklai

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Photo: 由作者提供

　　有一種記憶，可用聲音喚起，例如看電影《梅艷芳》，戲中不時重現梅艷芳本尊歌聲，讓觀眾重拾絕代「芳」華，片中一幕錄唱《心債》頭段便採用當年初版人聲聲軌（vocal track），得以重溫梅姐柔腸百轉吐字低迴，扣人心弦的歌聲。除了大銀幕，現在大概只可從黑膠唱片回味梅姐最原汁原味的動人情韻。

 

梅艷芳早期首兩張國語黑膠大碟，形象及選曲上繼續沿用香港模式。

 

　　當舊CD都已變古董，到網路音樂的「數位串流音源」成為主流，黑膠仍然自十年前開始「強勢回歸」，復刻版乘勢不斷出版，價格不斷上升，原版及絕版唱片價格在eBay、Carousell 等亦屢創新高，例如張學友《真情流露》及陳慧嫻《紅茶館》原版黑膠在二手巿場售價便動輒破萬，究其因它取勝的無疑是類比音訊 / 音質，而類比錄音系統採取的方式，較數位錄音系統圓潤，但隨着數位錄製技術日益先進，能夠精確分辨兩者的耳朵也不多，剩下來要較量的就是母帶的保存質素，因為唱片每次轉錄再製，都會造成母帶細節上的損失，原始聲音的細節也就容易變得愈來愈少，因此也不妨留意，一些復刻黑膠唱片因母帶耗損而利用先進混音技術增添不少「味精味」。

 

當年唱片封面設計是兵家必爭之地，《飛躍舞台》由Alan Chan用噴畫技術概念設計，獲獎之餘，亦被納入M+展品及裝潢。

 

　　1930年代開始盛行的黑膠唱片，是刻片師（記得找技術好的）用刻片機刻在空白唱片上面製成母片，再經過電鍍、翻模變成分為上下兩片的母板，然後注入聚氯乙烯壓製夾成黑膠唱片。因為母片需要一邊播放盤帶一邊刻片，磁帶播放愈久音質也會愈差，刻出來的唱片音質也就不會如初回那樣好，而母板用久了也會逐漸損毀，也解釋原廠初版唱片（尤其講求細緻位的古典音樂）為何總是被爭相收藏，加上膽機、擴音器、唱針、喇叭等不同組合，一張黑膠，成為展示包圍感、音場、音軌分析、唱片公司錄音器材優劣的證明。

 

　　梅艷芳當年一直隸屬華星唱片，有資深發燒友曾批評華星錄音器材與技術不及其他唱片公司，她大部分黑膠唱片在巿場上至今尚算不太難搜集，較罕見倒是一些單曲的白板黑膠，當年直接從母帶刻在碟上派送電台作宣傳，因此聲音質量總算原汁原味，到現在已大多被樂迷珍藏，絕少流出巿場；還有同於1983年在日本出版的兩張七寸EP細碟《唇をうばう前に》(強吻之前）及《白い花嫁》，絕版多年，無論在日本抑或香港皆芳蹤杳然。尚有一點機會的，還有《慾望野獸街》、《親密愛人》、《夏日耀光華1990》及韓版《The Legend Of Pop Queen Part I & II》等，可能要跟唱片店主混熟後才有緣「碰面」了。

 

《夏日耀光華演唱會1990》是梅姐第三個紅館演唱會，黑膠展現出豐富的現場感。

《慾望野獸街》在1991年面巿，當年大概因黑膠開始式微而印量少，我也是七年前才在新加坡的二手唱片店偶然購回。

 

　　收藏黑膠，吹毛求疵的，「齊件」歌詞相集海報歌迷會表格碟無花不在話下，更講究的，如《心債》那方圓形貼紙與原裝玻璃紙，有如年代鑑證，滲透着濃濃古早味，可遇不可求，喜者自會愛不釋手。

 

《夢裡共醉》的相集、明信片與國際歌迷會表格，你見過未？

《心債》原裝玻璃紙包裝及「七彩月曆」貼紙保留着1982年的味道。

最近除了《鑽石旅程系列1-4》復刻外，台灣Sony Music乘勢復刻推出的《女人花》限量版也引起一陣小騷動。

 

　　所以說，收藏舊版黑膠不是陳舊老派，反之能夠表現品味細緻的追求，訓練耳朵的靈敏度，在展現昔日金曲情懷上，梅姐式Diva歷久常新的真摯演繹，應可超越任何器材、制式與載體的質量，絕非一般假diva可比擬——誰？在街上撞到我再跟你討論吧。

 

 

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