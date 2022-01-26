勞斯萊斯：駕馭一程兩億幾的榮華，是甚麼概念？

我們隨時大可宣告「不以物喜」，但是，觸目所見，除非含著金鎖匙出世，或急起直追適逢其會白手興家，到負擔得起華服靚錶跑車高級品博尊敬之時，多已大幅拋離「適用年齡」，最近身邊便有位70多歲揸波子的朋友，讓我好生擔心他路上安全，但他仍樂此不疲，始終或許物質能夠換來無盡安慰，甚至尊貴地位，省掉不少佯裝的氣勢。

起源於1906年、由 Henry Royce與Charles Rolls創辦的Rolls Royce卻好像沒有「適用年齡」界限，任誰也想擁有一部兩部甚至更多。Uber不知有沒有師兄驅RR呢？坐一程虛榮也好，幻想成富裕人家，或成功人士，難怪俗語說「XXX中的勞斯萊斯」，其實也就常用來形容某件事物為最頂級。

這種頂級，包括曾幾何時，香港也一度被列為全球人均擁有RR最多的城巿；就算現在，仍有約1,000部RR在香港巿內遊走，包括半島酒店一列14輛Phantom車隊，碰上大時大節鋪展開來蔚為壯觀。

找在勞斯萊斯任職的朋友一訴奢華南柯夢，她例牌口若懸河，諄諄告訴我，香港近來便有部粉紅色Dusty Carol落地，就屬於一名女車主所有，噴上獨特的粉紅色，成為她的「個性化汽車」。

說到粉紅色，忽然想起名流周啟邦伉儷昔日經典粉紅RR配粉紅皮草照，十多年前訪問他倆，在四季Caprice邊吃邊談，席間表現優雅從容又可愛的一面，粉紅色的一生捨他們其誰。

今時今日，「個性化汽車」成勞斯萊斯顧客的心頭好，能從品牌現有44,000種油漆顏色調配獨一無二的Bespoke訂製外色，只是一個welcome message。朋友說：「試過有客戶拿著個紙袋來，說車身想要弄紙袋上的黄色，我們團隊就給她定做。」這類車主特別訂製RR menu以外的顏色，可向品牌註冊申明，如有其他車主想用同款顏色，便需先徵詢車主同意了。

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