MIRROR首度紅館騷！粉絲應援物層出不窮，迸發香港新時代娛樂光譜？

組合MIRROR首個紅館騷從「如箭在弦」到「如火如荼」，到此文見刊時，已進入演出叫好叫座的第三晚。目前雖一度出現舞台安全問題，但又白馬騎士look從天而降、又武士姜、又大合唱、又「瞓身」演出……迅速替火熱天氣繼續加溫。這邊廂，幸運撲到飛的鏡粉也不吝盛情加持，從追蹤、分享12位鏡仔IG限時動態，例如姜濤表妹返港夤夜陪伴支持，就連花姐、魯生也一併follow，看他倆放閃綵排花絮，到製作各式各樣應援物品，包括IG應援filter、開騷前的場外燈海，替鏡仔同聲打氣，蔚為奇觀。另一邊廂，鏡仔不時道謝、出po update訴心聲、既勉勵也奉勸鏡粉們愛惜腰間錢，超脫那些年純粹單向式科款買唱片送花支持，儼然成了新世代大眾共同參與的娛樂生態，各取營養，發揮某種正能量，齊心合力「做好件事」。

新世代宣傳手法，過去數年鋪陳出來的花樣層出不窮，塘邊鶴固然樂於剝花生，局中迷也不怕瞎子摸象，總之摸到了喜歡的，於願足矣，樂在其中，共襄善舉，在顛簸世態裏，撫慰彼此心靈算是功德無量。

早前於時代廣場舉行為期3個多星期的活動，《BABY MIRROR Photo Zone》多個打卡位及《BABY MIRROR Pop-up Store》，正好為MIRROR於首次紅館演唱會造勢。當中BABY MIRROR的短片及宣傳圖不斷洗版，見Anson Lo半夜出巡「行商場」，加上官方發布多款演唱會周邊產品，包括毛巾、Boxset、應援扇、T恤、tote bag、帽等等，還有BABY MIRROR印製成白tee及pin set，狂按F5儲齊一套者為數必不少。

坊間應援也多不勝數，偶然走進深水埗西九龍中心，這裏從前大搞商場騷，與連場冰棍球賽，請來明星嘉賓出席，確也風光一時，不過都上世紀的事了；現在，這裏出現了一個「場中場」的蘋果商場，小商號放售應援物品種類恆河沙數——手幅、閃卡、毛巾、扭蛋、旗幟、茶杯，甚至吸引鏡粉媽媽帶鏡分囡囡溜逛，完美示範何謂最貼地親子活動。

《We Are》MV裏鏡仔賣萌、《I SWIM》坊間不一的反應，中間穿插著Jeremy推第二首單曲《九》MV，其黑白妖艷形象闡釋人間善惡，還有Ian的花邊（後獲花姐、魯生力撐闢謠），無不說明當紅的人氣偶像需要不停想方設法突破自我，帶給觀眾驚喜之餘，也讓演藝作品質素持續躍進，觀乎各位鏡仔的心聲剖白，其情可憫，其志可嘉，上弦下弦這個說法（還要計算比拼演出參與度），相信經過這趟燒得熾烈的紅館騷，只是再次證明鏡仔可以合奏完美無瑕的和弦，給鏡粉帶來耳目一新的感覺。

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