生活於營營役役中？透過Iyengar Yoga改善姿態、連接身心，為勞累身軀帶來一刻釋放

各位讀者，今期請容許我轉用counsellor的身分行文，發覺自月前開設個人的healing studio （IG @he_al_therapy）以來，脫離四處掛單的日子，能夠讓個案在舒適的空間獲得適切輔導及治療，是何等重要，因而體察瑜伽導師Fanny（IG @homeyoga_with_fanny）剛在中環歌賦街創辦home yoga studio的一片心思——城市人營營役役，實在需要旺中帶靜的小清幽。跟集團連鎖式健體中心不同，這裏可容納三五知己結成小組，一起處理積累的生活壓力，以及改善姿勢和其他身體狀況。

自小接觸佛理，這些年來，深悟正法難聞，良師難尋，故尚在研磨「戒定慧」，到身心靈愈來愈大行其道，五花八門，甚至出現各樣New Age門派，或許標誌著社會斷層激化後湧現的心理需要。但是，脫胎自佛理的瑜伽比擺pose刷存在感、放大ego、盲推儀式感，或圍爐打氣，存有更進一步的個人生活哲學探求及正向提升。

Fanny剛離開任職多年的醫院護士工作，不懈學習瑜伽也20年，就算工作繁重，甚至考瑜伽牌，也沒停歇過學習進修，大概因為工作環境，經驗所得，對養生有所體會，除了茹素、行山接觸大自然，她希望介紹給大家的，是Iyengar Yoga這件瑰寶。

看Fanny示範及解說，Iyengar瑜伽非常注重校正，即是alignment，或者realignment，如有需要，也可能使用道具（如椅子、瑜伽磚、桌子、繩子等）來輔助校正，幫助練習者做出某些姿勢，或矯正，或延伸，並藉此帶出練習的多樣化，而非像其他瑜伽流派般每天重複一套動作，在順序上有很多變化。當然，有時候，練習某些姿勢的時間要長一點，Fanny諄諄善誘：「Iyengar特色就是透過sequence 及如何使用輔具協助，更有效率去練習式子並達至目的。」

目的包括幫助防止受傷和勞損，所以B.K.S. Iyengar（1918-2014）提倡並備受西方推崇的這套鍛煉理論及方法，在本質上是治療性的，然後就是學習如何平靜地活在自己的身體裏，循序漸進，連繫身心。

其他瑜伽流派如多年前訪問的Bikram Yoga，撇開後來醜聞不談，hot yoga實在要因應練習者的體質及健康來選擇進行，如Fanny便試過荷爾蒙失調，並出現症狀，最終需要轉換跑道；我也試過，但辛苦極了，慧根未及，享受不到最佳效果。Yin Yoga也流行，它提倡倚賴延長一些動作，達致身心平和。我嘛，寧選內觀，或禪修。

其實，在mind to body的理論基礎上，條條大路通羅馬，最緊要，身心出現問題時，切記藥石亂投，左試右試，這為「戒」；選「定」方向了，便學習專注，持之以恆，生出智「慧」，避免如蟻依浮木，岌岌可危，讓情況繼續惡化之餘，也得享若然堅持下去，或有機會打開新領域的玄妙，正如Fanny那樣，練足功夫下山，豁然邁向人生新一頁。