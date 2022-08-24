值得細看珍視的竹棚建築：由裝修、拆卸霓虹招牌到搭建戲棚，盡見香港獨有的歷史、技藝與城市人文風景

事隔數年，早前再跟進裝修事宜，覆查搭棚報價，不禁咋舌，也不得不承認不只物價，「三行」人工也已經追著通漲三級跳。

大廈維修無日無之，業主立案法團忙於查閱標書，開會通過，跟進各家各戶科款，是日常繁瑣；但是，站遠一些看，竹棚文化，隨處可見，本是平常，但不說不知，搭棚建築技術，相傳已有400多年歷史，南方竹耐用，這個竹棚，香港獨有，也很早便有。

例如下圖英國陸軍替轄下印度兵提供棲息的棚屋，便由華人以竹及藤搭建而成，不用一根鐵釘的巧手技藝，沿用至今。

現在看見的棚架，多是依靠竹與竹之間互相拉扯固定，以螺旋式搭建及拆卸，工序繁複，搭棚工人毋須在建築物表面鑽洞，往往三扒兩撥，就能搞定。

最近冠南華成為「霓虹招牌陸續拆卸」的「受害者」，又引起一陣聲援/緬懷/保育小騷動。不過，搭建懸掛或清拆霓虹燈的竹棚，需要的是另一種手藝，因要容許工人走動，方便工作，故要加建多餘空間。

早前路過太空館，剛巧也在搭棚，不知是維修或清潔，隔幾天再路過，比前雪白。那個半圓形棚架，沒有拍照，實是可惜，它的特色是結合山坡棚、雙棚及工作台的元素。

顧名思義，山坡棚用於維修山坡，預防山泥洪瀑。山坡棚分單棚及雙棚，前者作磡察用，後者作較繁複工程用。搭建山坡棚，先放一支直竹，再放橫竹，再放一支45°傾斜的竹桿加固棚架，愈多愈堅固。

另一些竹棚，多見於被列入香港非物質文化遺產的戲棚搭建技藝，即太平清醮、盂蘭勝會那些神功戲棚。10多年前，曾經出現的西九大戲棚，便由現轉為收藏家及藝術家的建築師林偉而設計興建。

歷史上，無論漢代的「棚閣」，抑或宋代的流動戲棚，見證中國人已有觀戲雅興。戲棚發展至今，主要由竹、杉構成樑柱及框架，外蓋鋅鐵片遮陰擋雨，並根據不同需求，靈活搭建出容納少至百餘、多至數千觀眾的戲棚——前者較簡單，可用「龍船廠」式棚架；後者則須用上「大金鐘」，加建一層棚頂，其屋脊與戲棚入口成橫向伸延，增加空間感。

值得一提，昔日戲棚，以棕櫚葉、葵葉、帆布或藤蓆覆蓋整個竹製支架而成，但這些易燃物料容易引起火警，所以自70 年代後已換上鋅鐵皮搭建戲棚。

「寧可食無肉，不可居無竹」——古人對氣節的崇尙追求，當華南地區的竹棚消失，香港仍保留這傳統是值得驕傲的事，在被淘汰之前，撫今追昔，好好多看幾眼，加以記錄研究，本著「隨建隨拆」的精神，想想可以如何靈活地重現這些生命力與色彩。

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