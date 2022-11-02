於薈萃中西風格的東蓮覺苑，感受修行智慧及氛圍，一探香港早期佛教發展史，也是一趟建築藝術之旅

口述歷史除了早被學術界「正名」外，作為一種記錄，若以正史論之，雖或許零碎，未能整理出一個大梗概；但站在野史的角度看，集眾人生活經驗，與社區連繫，讓人產生共鳴，分享故事，就是趣味所在。

不同社區、團體甚至個別有心人士，不時記錄地區歷史，例如數月前，參加了東蓮覺苑舉辦的口述歷史計劃短期課程，據悉為積極培訓義工，以備將來投入口述歷史工作，圍繞弘法利生、興學、建築、保育、佛教、社區等主題進行訪談，替香港佛教史收集、記錄、補白。

月前有緣參加一趟「遊苑」活動，想起來，該是自十多年前曾替其特刊當編採工作後，再度踏進這位於跑馬地山光道15號的東蓮覺苑，才發現年前通過苑方自資和發展局資助，苑方正針對大雄寶殿主樓進行保育復修工作。因利成便，這次參觀建築之餘，也重溫一下歷史。

東蓮覺苑為香港島首間佛教寺院，於1935年與毗鄰的寶覺小學一同建成，由何東（1862-1956）夫人張蓮覺出資興建，故此，顧名思義，東蓮覺苑就是以何東及張蓮覺夫婦的名字組成，在2008年被列為一級建築，再於2017年獲政府刊憲列為香港法定古蹟，彰顯其集宗教、歷史、文化、建築及社會發展於一身的獨特地位。

佛教不離教育、感化、勸世。上世紀30年代，女子教育被社會忽視，貧苦女童更缺乏機會接受教育，張蓮覺居士發起開設寶覺義學，在波斯富街，時維1931年，比東蓮覺苑早了四年。

說回東蓮覺苑，它由建築師馮駿主責設計，融會中西建築特色，並達數層高，在當時來說，或因脫離民初中式設計，而被視為「前衞」，加上靄亭法師參與提議，建築細節顯露大乘佛教法義，例如借寺院形如箭鏃的地則，而造成一艘「巨船」，身處院內大雄寶殿前方的階梯上，往上層望去，如置身船中，有發願到「智慧彼岸」之意。

還有大窗戶、歐式彩色玻璃、意大利水磨石花地磚及混凝土結構這些多見於西方教堂特色的設計，混合融會傳統中式佛寺的格局，可見韋馱殿、大雄寶殿、藏經閣等殿堂盡收其中，並綴以琉璃瓦頂、飛簷、斗栱等中式裝飾，其中琉璃瓦頂在香港現代建築已甚為罕見。

所以說，院裏一磚一瓦均是歷史佐證，藉此弘法利生、興學育才已是不爭事，但集寺院、流通處、佛學社及義學校於一身的場所，其承載的深厚文化底蘊，還有題字牌匾、對聯和書畫作者，如弘一大師、康有為、張學良、民國大總統黎元洪及徐世昌、國民政府立法院院長胡漢民、財政部長葉恭綽、清末進士賴際熙和書畫名家王震，值得借口述歷史計劃，探究其他有待補白的香港佛教發展資料。