遊走香港城市廢墟！香港遺美攝影展：以鏡頭、照片記錄捕捉本地被遺忘的感動

廢墟攝影，簡稱廢攝，曾幾何時，被一些不依法影友玩到爛，差不多搞鉔一窩粥，後來更摻雜靈探元素，三界不寧，令人生畏卻步，引發熱議，縱使有一班真心熱愛廢攝的人恪守那些「不公開地點、不破壞、不辦團、探索不探險」戒律，還是沉靜下來——也好，要看，想看，還是有辦法看到拍到的。

時移世易，這個城市經過幾番起伏，心靈繼續需要伺機解放，生活需要喘息，廢攝有了新label，找到新意義的聚焦，這中間，「善」可發揚，「惡」也不必隱，更從塵污折射出光來，在縫隙中蔽見良善，撫慰觀者一顆勞累的心，所謂境隨心轉，莫不如此。

平常follow「香港遺美」版主林曉敏（Hiuman Lam）的城市拍攝蹤跡，過去兩年多，隨她鏡頭穿梭城鄉小巷，一棵樹，一塊招牌，一部電梯，都有其看點，明媚如鮮，剎那已經心曠神怡，到最近舉行首趟個人攝影展《明窗塵》，海報上，樓梯上的小花貓，好奇地盯著觀者，邀請我們看，鋪陳那些人跡罕至的場景，有時候質疑，這就是我們熟悉的香港嗎？

攝影角度、選材、風格都可以是學術論著，在此不贅，以一個攝影展來說，林曉敏給觀者看到的相片，不只是城市裏隱藏著的恬寂空間，還有著很多很多，近乎發白，或從外面鑽進來的光。

把窗引作一個媒介，沾染的塵，在明暗之間，時而靜躺，時而飛揚，看得見，看不見。光在閃爍，是一道曙光，穿塵而進，照亮小宇宙。

相片中不少荒廢地方已拆卸或停用多年，例如哥頓軍營、消防處指揮中心、流浮山警署等，林曉敏舉起相機作紀錄，捕捉大量可堪玩味的細節，部分埸景更跨越不同年代，充滿歲月痕跡，穿插著不同人跟那地方交集的歷史，讓回憶蹓躂。

從觀看林曉敏的相片，想起漫遊徜徉城巿，就像展場Galerie Artellex，其實剛成立不久，據悉日後陸續有動作，不妨留意，也可重新認識荔枝角。最近多了來這區，除了「四小龍」，朋友月前買入商樓進駐，大概看中它半新不舊。閒日慢慢散步來，走過長沙灣道、青山道，看看那些戰前弧形轉角唐樓、漸次拆卸剝落的招牌痕跡，彷彿明白，窗明，几不必淨，心靜，光自然就能透進來，像《周易參同契》說的——形體如灰土，狀若明窗塵。

（完）

「明窗塵 Dust in Serenity」攝影展覽

日期：即日起至2月19日（逢星期三休息）

時間：11：00－19：00

地址：Galerie artellex長沙灣長義街2-4號新昌工業大廈2／F 204A室

FB & IG：hkreminiscence