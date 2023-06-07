從《蘇菲亞的波霸珍珠奶茶》到《有錢嘅女人》，Serrini 一路走來所折射的女性自主光譜

Serrini首新歌《有錢嘅女人》中有句「小姐有脾氣，有小姐嘅收入」，據她早前在香港大學講座中分享，原來是與對她時有批評的母親吵架時的遣詞用字，日常「財大氣粗」換上新自主時代女性式演繹，妙到毫巅。早已遠離昔日騎呢indie小清新的梁博士，音樂風格持續多變，20歲出頭的早慧經過十年蛻變，到散發不一樣明星光芒的老練加學霸氣燄，難怪朱耀偉教授劈頭介紹梁博士為「有錢嘅女人」，即引來哄堂掌聲，就知道，物質資本主義社會下的身分認同，仍然潛藏主流的審視與批判。

這世界，對女性有很多定型，很多恐嚇，更可怕是，社會間或出現厭女情緒或論調，都是那句，女人何苦為難女人，不過Serrini摒棄各式label，拒絕外貌協會與body image的枷鎖，喊一句「Respect!」擋住所有自討沒趣的批評，誰敢置喙誰就討罵，反之，無論在音樂創作、學術研究，甚至我行我素大放厥詞，都抱守著一種感性與流動性，脆弱與剛毅並存，多得她英國文學背景灌溉，從John Keats給她的養分，到文化研究，不走曲高和寡，偏離老正，看不入眼的，或會說她博出位，可她賣弄戲謔式個人知性，每每及時緩和社會急趨繃緊的氣氛。

況且若說博出位，尙記得當年瞓身趴地宣傳的李莉莉，同樣唱過歌出過唱片，也算是有過某程度貢獻。明星、藝人，時有求學心，昔日梅艷芳自愧讀書少，現在學者反慕求明星化，Ben Sir及一眾大學教授變KOL早已司空見慣，數年前聽著Serrini這位陀地歌姬宣稱打算嘗試做明星，開公司鑽石娛樂，請intern一起打天下，兩三年下來超額完成了，而行業內種種光怪陸離一直深化她的研究及自覺——只是好奇這個project會玩到何時？

Serrini無論寫博士論文、巡迴大學及中學演講/分享、創作，研究fandom與star studies間的心理轉折，演唱會舞台上作狀鞭打粉絲，以之貫穿其行銷的生活感思，甚至社交媒體上的自我展示，俱屬文化研究一部分，探求內省，不斷重新思量（revisit）既有的文化框架和現象，回顧她過去十年創作，從早期跳脫的《蘇菲亞的波霸珍珠奶茶》，到後來GTB（Green Tea Bitch）時期、《油尖旺金毛玲》、《Let Us Go You And I》、我甚喜歡的《邪童謠》dark gothic大碟，《網絡安全隱患》，去年《樹木真美》展現圓熟豐碩的當代昇華，混雜Feminism數十年演變光譜，折射出女性自主覺醒萬象。

樂壇已死、專業娛樂化，都是每個世代必然經歷的現象，卻阻礙不了各類表演形式推進，對投身決志成為明星的Serrini來說，唱腔不因循，反開闢徑，connect the rhythm and energy with the body，到獲名牌邀拍廣告，環遊世界拍旅遊節目，參與多個跨界吸睛 crossover project，難得觀眾愛追看販賣 character，大鑼大鼓示範strong and independent 的這位學者明星，再說她是 xx 奇葩，新世代定必反白眼，who fucking care? 當末世心態掩至，這就不再是一個需要標籤的年代。