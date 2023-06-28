走進中電鐘樓文化館，傾聽香港電力故事與歷史

說來慚愧，家住何文田數十年，小時候往九龍塘上學，或後來驅車往返，必經亞皆老街紅磚Art Deco風格的中電總部鐘樓，抬頭望過依靠過不少次它「報時」。據悉2012年中電全體員工遷出後，舊中華電力總辦事處隨即拆卸，到近兩三年方改建成豪宅St. George’s Mansions，但從來對它沒探究一二，直至最近中電鐘樓文化館揭幕，免費開放予公眾參觀，既然路過就不再錯過，趁機近距離看看這幢陪著大家長大的舊建築，從另一角度觀賞鐘樓。

談及電力，一直以來，除了交電費，討論節省能源等環保議題，甚至投資收息藍籌股外，還可細說香港供電歷史，據悉可追溯至1887-1892，當時時任香港總督德輔（Sir George William Des Vœux）奏請維多利亞女皇，批准在香港裝建發電設施，並計劃在中環海旁佇立電街燈。 後來，保羅遮打爵士及兩位立法局議員決定成立香港電燈有限公司(港燈)，其後向港府購入灣仔一幅地皮，興建第一間發電廠，並與政府簽約，安裝及供電予中環政府山附近50支電街燈，由此可見，19世紀末20世紀初，電力仍然是新興事物。

香港的電力現時由中華電力有限公司（中電）及香港電燈有限公司（港燈）提供。 港燈較早設立，為香港約20%人口提供電力，範圍包括香港島、鴨脷洲及南丫島，其餘80%人口則由成立於1901年的中電提供電力，範圍包括九龍、新界、大嶼山、坪洲、長洲及其他離島。中電於紅磡漆咸道建設第一座發電廠，於1903年啟用，發電量為75千瓦。

中電鐘樓於1940年落成，至今83年，現列為一級歷史建築，前身是中電總部的中電鐘樓，現復修成文化館，館內展廳展示香港電力發展歷史，還有與嘉道理家族互相緊扣的關係，包括40、50年代彩色民生錄像。此外，也有供電設備、推廣減碳訊息，以及可持續發展的多媒體互動課題，一樓更有《人為•非遺——香港非物質文化遺產展覽》，適合一家老少，回顧也好，重新認識香港獨有知識文化遺產也好，學習也好，明白一切得來不易的道理。