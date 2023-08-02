一瞬間的故事：從運動攝影師Desmond Chan 的鏡頭，細看運動員背後的付出與情感

杭州亞運總賽程發佈之際，碰巧正與運動攝影師Desmond（陳智懷）討論他熱愛的運動攝影，多年來一直供相予Sportsoho（運動版圖），也獲過不少業界及比賽獎項，準備九月赴杭十天拍攝亞運之旅前，談談他涉獵這門業餘興趣的原由。

運動攝影未必像新聞攝影般尖銳寫實，與我過往共事的專業副刊／人像攝記也不盡相同，但同樣以相片說一瞬間的故事，運動員爆發能量之際，攝影師捕捉精準訓練、比賽背後的付出與情感。

Desmond任職銀行IT多年，在95、96年開始拿起相機，一如大多數人，初時拍旅遊照，到99年，他對這門興趣真正認真起來：「拍菲林相的感覺很不同。」然後投資器材，單反、數碼相機玩不少，2008年與朋友們開始參加沙龍國際大賽，也跟隨老師學習各種技巧，上了五個課程共80堂，影了不少「A3 size」沙龍相，曾參加十幾個國家的沙龍比賽，五度獲獎，以及一些merits，後來摸透了不同國家不同沙龍協會的參賽機制、套路，要像朋友晉身「世界10傑」，就需要不斷燃燒金錢、時間，他認為這會磨蝕他對攝影的意趣。2016年，偶然在同樣影沙龍的朋友介紹下，Desmond接觸到運動攝影，正式「沉船」。

一般來說，被攝對象的運動速度越快，例如短跑、拳擊，使用的快門速度也應越快。除了這些技巧，Desmond認為最緊要是深度認識各項運動的特徵，畢竟海陸空運動項目既龐且雜，他本身常打網球及游水，尚記得第一次影棒球挫折感很大，到現在他最鍾愛拍攝體操、跳水與拉丁舞：「體操運動很優美，也是力的表現；人們一般認為跳水很悶，沒有什麼特別好拍，但我偏發掘到箇中樂趣；拉丁舞則甚有氣氛，那個互動深深吸引著我。」

熟悉這些運動，掌握影響拍攝的每個細節自是必須，例如通曉場地角度、限制，室外室內，光源光線，高低位置，還有與運動員溝通，與各個運動協會甚至家長交流，均有助拍攝更有故事內容的相片，難怪曾榮獲攝影藝術家名銜 -國際攝影聯盟（聯合國文教部）及最佳眼神捕捉賞 - #ShootAction 運動攝影比賽 2019。Desmond 平均每星期出勤影一兩次，七年下來，累積不少經驗，現在磨拳擦掌，鍛鍊體力與耐力，預備杭州亞運，期待認識更多平日未必接觸到的運動項目，繼續拓墾自己的攝影視野。