AIRSIDE 大型展覽「想飛」：以藝術連接過去與當下，重塑昔日啟德機場的故事

藝術為商業以至皇室貴族服務，由來已久，遠至宮廷畫家，近至歷經NFT熱潮退散，藝術繼續落戶商場，齊齊乘興，湊湊熱鬧，共襄繽紛盛舉。早年編撰過航空公司雜誌，常去機場與國泰城開會；10年前替朋友接洽商場開幕做創作，後來替地產發展商策劃文藝內容，到上周AIRSIDE開幕，眼前一切似曾相識，細看其策展規模形式之鉅，感受到團隊投入的時間、心力，同團友友不免放句「好有心」。

AIRSIDE位處啟德，佔地共190萬平方呎，採光度十足，摻入環保質料設計，有耳目一新的感覺，正值舊機場關閉25周年，啟德同時盛載著不少香港人的出遊回憶，大型開幕展覽「想飛」（Desire to Fly）順理成章，套用「飛」的意念，既緬懷昔日機場種種發展事跡，與見證過的聚散情緒，也寄語再起飛，邁進新旅程。

展覽規模觸目，從2樓中庭猶如竹籬（見有網民說像雞籠）的「Idea Cloud」開始，連接3樓的GATE33藝文館，實可一併遊賞，相信大部分香港人，對國泰這個飛行品牌自必相當熟悉，是以啟德機場的光輝歷史，沒它不行——舊機場照片、設計圖、旅遊海報、雜誌封面、旅行袋等逾200件展品，其中大部分來自太古歷史檔案部，包括資深飛航人員的私人珍藏、機師甚為珍視的飛行日誌、飛行地圖、舊機票及登機證等，琳琅滿目，讓人瞬間穿越過去，想像跟爸媽、祖輩出門遊歷，感受昔時香港獨有的節奏氣息。

匆忙中看了多組藝術單位對飛行的想像與創作，印象深刻如「媒體藝術家Media Artist」洪強創作的飛行裝置，屏幕的mechanics加飛行畫面，偷嘗到繁忙都市中一刻的自由自在；創作「舊課本」的劉智聰，搭建兩間小屋，分享他的「海角天涯」故事，畫面縱不再，情思卻縈繞未褪；擅長利用當代藝術手法演繹傳統工藝的藝術家杜煥為AIRSIDE以傳統獅頭形象創作互動裝置別具奇趣；當然還有香港新生代藝術家黃進曦以AIRSIDE的標誌性獅子山景觀，歷時約8個多月，創作出其迄今最大幅畫作。看罷這些期待團隊繼續支持並發掘其他本地藝術家作品。

據悉AIRSIDE除了建構「和而為一」式消閒娛樂外（不妨參考旗下做得不錯的 Wholeness Magazine https://www.airside.com.hk/wholeness-stories#magazine），將繼續透過藝術、環保及低碳健康生活態度培養人、社區與大自然的互動連結，即是說，南豐集團矢志推動本地藝文及可持續發展，是否陳腔，是否很safe的概念，能否做到site-specific，能否保持新鮮度，繼南豐紗廠後，這方啟德新地標，已然奉上另一明證。