紀錄片《尚未完場》：看昔日娛樂大亨歐德禮如何以文化視野，造就時代的興盛

50年代的香港，既遠且近，我卻抱有一份好奇、迷戀。家裏尚存一批先父母50年代攝於香港的拍拖照，偶然看圖索驥，想像他倆跟許多人一樣，20多30歲初出茅廬的世界，往往如海闊，加上戰後重光，百廢待興，想法開創，孕育無數後來者。看照片，許多景物雖已不復存在，但偶然發現一些蛛絲馬跡，又會樂上大半天。

正如上星期，心血來潮，看了紀錄片《尚未完場》(To Be Continued) 加開的特別放映場，才有幸進一步認識這個差點被時代湮沒的名字——歐德禮（Harry Odell, 1896-1975)，而他正正長眠於本專欄去年曾介紹的東蓮覺院毗鄰的猶太墳場。

皇都戲院保育隨著業權易手，近年甚囂塵上，但皇都戲院前身璇宮戲院，更是個奇特的時空存在，拱頂建築攝入眼底，跟位處的北角一樣，戰後吸引不少文藝界人士聚居，記得讀過香港電影資料館編纂的南來電影人口述歷史，周璇也曾來港拍攝電影，說明香港這南方邊陲的城巿，充滿機遇，開辦者歐德禮大概也看中這點。

猶太人，不是財雄勢大，便是機智過人，永遠叼著一口雪茄的歐德禮也是其一，眼光品味獨到，一手引入多位國際知名音樂家；而導演徐岱靈與祁凱達的團隊在2016年開始，因拍攝《尚未完場》（祁凱達因「活現香港」更早），爬梳資料，發掘了前身璇宮戲院的歷史，原來曾邀請過Fournier、Isaac Stern、Benny Goodman在璇宮表演，這些我唱片庫裏響噹噹的名字，原來曾經跟我城這麼接近。

有趣是，歐德禮那時候常見報，寫專欄，接受電台訪問，引薦過藝術表演到利舞台，承辦大會堂開幕時第一場演奏，更曾任華星唱片早期的顧問，可譯叱吒一時，也是第一代的娛樂大亨（impresario），可惜虧損慘重，意興闌珊，但多得紀錄片用盡古怪方法牽扯出種種佚事，指出這位為香港文化開闢了新天地的猶太人，打開跟現代時空接軌，例如歌手張敬軒租住的Alberose 便是歐德禮故居，背後更有不少Weill家族軼事陸續「出土」，如此說來，歐德禮被稱為「香港文化史前人物」不足為過。

歐德禮的故事，連同impresario這名號，到今天幾近失傳，就像被遺忘的美麗舊香港，但紀錄片《尚未完場》沒有浪漫化歐德禮，他也是打算盤做生意，但仍不忘傳揚藝術文化，所謂華洋雜處，雅俗共賞，莫過於此；紀錄片更多著墨於鍥而不捨尋覓的過程，跡近《尋找隱世巨聲》（Searching For Sugar Man），歷史縱使跟我們擦身而過，寄寓光影中，其情可憫，照破山河萬朵。