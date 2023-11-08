香港藝術館展覽「三城記」：細味明清時期的粵港澳灣區與絲綢外銷故事，重組東方的想像

人靠衣裝，在名利場上，歷經千年，似乎早已是金科玉律，是衡量家勢財富眼光品味的指標，在中國人眼裏，各種喜慶宴會場合更有各種匹配的穿搭，要說講究，從前《紅樓夢》式派場不比現代奢華品牌提供的虛幻想像遜色。最近官方重提一帶一路，正好去看看香港藝術館「三城記──明清時期的粵港澳灣區與絲綢外銷」展覽，細味那些曾經的風光，琢磨如何延續並開創未來的「高質」。

「三城記──明清時期的粵港澳灣區與絲綢外銷」巡迴展覽由廣東省博物館、澳門博物館和香港藝術館聯合策劃，透過三間博物館提供並借出合共108組藏品，帶領觀展者穿越歷史時空，觀看一下粵港澳在明清時期絲綢外銷的前世今生故事。

近年中國風盛行，小紅書上不時見人身穿漢服在各地打卡，但原來，歐洲貴族也一度鍾情中國風。17世紀，中西貿易往來頻繁，外國人開始懂得欣賞精緻細膩的東方工藝，並著書立說將之推廣，更將中國、日本及印度等東方風情混合西方藝術元素，形成一種所謂中國風的時興藝術風格，透過家居織物、工藝品與畫作裝飾屋子，從中國購進，在外國「重組」這種對東方的想像與迷思。

這個「重組」可見於展覽中一個房間，幾乎神還原昔時歐洲人喜用中國絲織品做裝潢，建構東方風情的盛況。香港時裝設計師林春菊因應展覽，從「三城記」展品延伸，在展廳外創作場域創作一組「工作室」式裝置作品《那時——彼岸》，試圖串連過去、當下、未來的華服時裝設計視點，以她擅長的華服設計連繫三城的那時彼岸，演繹古今、虛實、剛柔、動靜的轉變可能；同場還有由香港理工大學CAFI研究團隊，與數碼時尚的學生共同設計開發的虛擬體驗《虛實交織》。

春蠶到死絲方盡，往昔絲綢貿易的蓬勃發展，從展覽借鏡，或可持續替當今以至未來的華服帶來實用性，甚至重啟海內外商機，而藝術風格的轉變，是人為，更多是天意，相信以中國人的聰明與拼勁，隨時可以洞悉並掌握先機，編織新裝上路。





展覽日期：即日至12月17日

地點：香港藝術館3樓大堂