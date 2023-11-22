南豐紗廠展覽「賈凱・斯里布特：人人嚮往快樂」，以編織縫合情緒鬱結，反思情感的價值

我們的牙齒很堅硬，但舌頭是柔軟的，到我們老了，牙齒先掉，但柔軟的舌頭到死也不會掉——對人柔軟，或者是為了對自己多發慈悲之願。由此推論，代xx發聲普遍是我們對很多藝術家的期望，但有沒有想過，Artist創作也是一種轉化，用作品柔軟對人，就是撫慰自己，反過來用這個溫柔對抗千瘡百孔的現實。

在CHAT六廠最新「賈凱・斯里布特：人人嚮往快樂」展覽中，來自泰國曼谷 的Jakkai Siributr（1969-），用紡織品及刺繡創作，物料多元，選色繽紛背後，聽他導賞，他說在美國進修，一直竭力提升「紡織不只craft」的創作取態。雖然他早因手工掛毯和裝置作品而聞名，但他更關注的，是如何以編織與縫合，陳述那些關於宗教和政治取態之間的衝突故事。

地下中庭裏，那些掛氊，就是近年舉辦工作坊，與泰國北部無國籍團體共同創作，見於掛氊上那些細節，無不處處揭示各類泰北邊緣社會的生活狀況，對泰國以至其他地區當下迫切的議題作出發人深省的回應——為他們發聲——它們往往被主流敘述隱蔽，從這「不安感」開始，再進入主場的心臟，藉著展示逾20年來的掛牆織品及雕塑作品，還有在泰國及海外開展的社區活動，引出一連串思考的課題，追求快樂今時今日，在資本市場演繹下，變成了一種「自私」的概念，好像是一種「消費品」，買下來，滿足慾望，成為一門「生意」。

展場陳列式策展，彷彿在提供購買感受快樂的機會，觀賞Jakkai藉著調查我們為追求幸福而進行各式各樣的活動，在追崇唯物主義的過程中，反思這種難以捉摸的情感價值。

藝術創作背後承載一份赤誠，或藏或露，卻如實反映著一種面向，一種對世界記錄，一種狀態的轉化，一份自持，一份生命的觸動由此萌生。大家都要快樂，於是，「看起來」很快樂。但其實，愈是想逃避不舒服的感覺，就愈著迷於追求表面的快樂。Jakkai 明言他創作絕不是指引我們變得快樂，反而是探討現實中各種不快與不公，當然，快樂是不是人生中最重要的事情值得討論，但我們在某時某刻，需要給快樂下一個定義，有趣的是，沒幾個人真的知道快樂的定義，而藝術在這個平衡層面上，可能起著一個緩衝的作用，不至墮進「心理補償」的快樂深淵。

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