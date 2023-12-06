回顧梅艷芳既精彩又跌岩的人生：從歌壇到影壇，看梅姐的本色演出、百變造型

接上期跟IG @anita.mui_ 版主舒詠晨（筆名）關於梅艷芳音樂的精彩訪談後，透過戲院銀幕，繼續追懷這位至情至性的香港女兒，既然她一出場便有戲，將「百變」從MV、音樂特輯帶到電視劇與電影的演繹，還橫跨整整兩個十年，看看梅姐如何由80年代的「本色演出」，承襲前人與相關時代脈絡，到後來逐漸創立獨樹一幟的演技風格，涉獵各式文本戲種，佔影壇一重要席位，晉身影壇傳奇，成就不比樂壇遜色。

A: Alex | 舒：舒詠晨

A：這可能是個哲學問題——梅艷芳是唱而優則演，抑或演而優則唱？多首MV、音樂特輯中的她，是如何「演」？

舒：我覺得優秀的歌手和演員具備的能力是有共通之處的，都需要有敏銳的觀察力和情感觸覺，也需要細膩而真摯的表演能力，將領悟到的感覺透過聲音、表情、動作表現出來，可說是同宗同源。

梅艷芳的舞台演出很戲劇化，她不只是把歌唱出來，還有整套視覺效果來配合。她八十年代的形象設計師劉培基就曾說，當梅艷芳收到新歌曲，她會研究在舞台上該如何演繹，甚麼動作、甚麼舞步最能展現歌曲的意境和旋律節拍。就此看來，梅艷芳一直都不僅是唱歌，還把歌「演」出來，所以 MV 中的演出是她一貫演出方式的自然延續。

我很喜歡看梅艷芳八十年代由無線電視拍攝的 MV，無線那時的 MV 佈景道具都不算太精緻，甚至有點粗陋，但梅艷芳的精彩演出搭夠有餘。例如那個當年震撼全城的《烈焰紅唇》MV，大部分場景不過是一塊布幕一張凳，但有性感的「菠蘿釘」胸衣和梅艷芳的誘惑演繹，卻是恰到好處。

梅艷芳不論是歌唱還是演戲都有一種特質：真摯而直接。她在音樂上的拍檔倫永亮形容梅艷芳的演繹很直接，不炫技、不造作、不扭擰，將感情直接唱出來，所以動人。我想她演戲也是這樣。雖然她沒有接受過正規演戲訓練，但憑她的豐富經歷、敏銳觀察和真摯表達，將唱歌的演繹模式轉化到演戲，算是唱而優則演吧。

A：近月重溫梅艷芳系列電影，你最喜歡或欣賞哪一套？為甚麼？

舒：我很喜歡《審死官》！《審死官》應該算是一套超級經典港產笑片吧。

我常覺得喜劇是很難演得好的，一個喜劇演員的演出惹笑與否要看其個人魅力、對對白的掌握、喜劇節奏、身體語言等，還要看和戲中拍檔的火花，所有方面都要恰到好處才能成就一齣優秀的喜劇。喜劇女演員尤其難當，很多港產喜劇中的女主角要不是擔當男性玩物，就是要扮醜、扮蠢，是被調侃嬉笑的對象。

梅艷芳是一個例外，她的喜劇節奏精準，演來很放得開，身體語言一流，氣派亦夠和如周星馳這些魅力非凡的男演員抗衡，自身的「霸氣」形象亦免她淪為玩物，她演喜劇實在出色，而《審死官》搞笑得來，故事諷刺時弊發人深省，所有元素皆完美交織，絕對是梅艷芳其中一次最佳的演出。跟她相似的香港女演員只有鄭裕玲，據說宋夫人一角本來就是屬意鄭裕玲來演，絕非無因。

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