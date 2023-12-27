迎接新一年之際，勿忘昔日美好！俯拾文化寶藏、學習珍惜

一年將盡，「香港寶藏」又是時候盤點大清貨，聽冰姐早前提起 Celine Dion “So It’s Christmas”，一句”what have you done?”，除了想起2023十大潮語如「五百年一遇」等，或每年說了計劃了但未及實踐的new year resolution外，甚至應對各樣新騙局，每人想必勾起不少追思與感慨，包括香港這城市種種正在消亡的人和事，就趁歲末總結說一下，畢竟我的輔導工作一部分是與client同行面對並處理這些sense of loss，需要被聆聽理解，更需要從中適時適度尋找轉化的契機與力量。

家傳戶曉的名人、明星和藝人，承載著大眾心聲期望與回憶，他們的離逝，不免帶來迴響，例如顧家煇、李玟與黎淑賢，他們的音樂、幕前演出襯托我們在成長中某個章節，以及提醒大眾關注精神健康；周海媚的猝逝固然讓人惋惜，而甘草演員溫裕紅，雖然飾演的大多是小角色，但始終對當演員這角色不離不棄，故贏得敬重——亦因為失去，所以懂得。適逢上周聽罷陳健安《Life After Life》，還有林憶蓮「歸零」CD版再現，加上盧冠廷《Together As One》的老練持重豁達，莫不提示生命的進程與醒覺，及時惜取那些精靈，在痛苦中提煉覺知。

我城的消失風景，其速度趕得上資本市場價值的浮動，包括逐一拆卸的霓虹燈招牌，代表工種更替，手藝失傳，人情味散失，就連茶餐廳、舊冰室、老店如堅尼地城吉席街52號的杜洪記山貨店，平常不起眼，但早融入街坊生活，像老朋友，儘管改變常改變，難免讓人有昔日繁華一去不返的錯覺，而遷拆在即的華富邨、彩虹邨，複述之外就是社區設計、人文氣息及交流，背後是屋邨成長史，但像樊樂怡在她《香港抽象遊戲地景》分享並還原60至80年代香港遊樂場的歷史故事，或珍視如聖約翰座堂，香港這尚存並唯一擁有永久業權的土地，莫待無花空折枝。

「年月擦身過，暫借問，會更好嗎？」刻下九運之說盛行，客觀環境又不容過分樂觀，失去太多，希望未臨，劣幣驅逐了太多良幣，悲觀情緒難免來襲主導，也足讓牛鬼蛇神乘虛而入。文中提及種種「失去」，自能另文解讀，或從許鞍華的《詩》獲得撫慰、救贖，而各種破舊立新正在迅速採納、執行、完成——在艱難日子，可幸尚有黎明演唱會遣懷，也不妨靜待黎明，且行且珍惜，與其沉溺緬懷，不若拭目，安守本分，鞏固整合，蘊釀心靈進化，或借用西西一句：「人世匆匆，有甚麼可怕的。」