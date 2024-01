展覽「媽姐 Daughters of Canton Delta」：咀嚼僱傭歷史中的故事與堅忍，勾起湮遠記憶

見過先母的親戚好友,都會記得她在吃那方面甚講究。無他,她七、八歲在鄉間便要煮飯給一家人和下田工人們吃;投身戰後社會做事後曾隨同住的一班退休順德媽姐們學做菜——對,就是媽姐這「族群」,即所謂「白衫黑褲大鬆辮」的人物,在上一代「傳誦」甚廣,記得自己小時候也被「媽姐」短暫照顧過;後來到電影如《自梳》、《桃姐》等掀起過一陣熱潮,以不同角度記錄媽姐的生涯。最近UChicago香港校舍舉辦「媽姐 Daughters of Canton Delta」展覽,與Arts For Good Foundation合作,相信也會勾起不少香港人湮遠記憶。

