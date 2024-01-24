江記展覽「戰國龐克」：大館空間呈現的寬闊宇宙維度，穿梭過去、現在與未來

香港戲劇協會會長馮祿德在上周記者會中，語帶古風，鏗鏘有力，陳詞激昂，令人動容，思之愴然，像頃刻走進屈原的內心小劇場，慨嘆文明千百年以後仍在倒退中。

說起文明，在個體與群體之間，指涉著過去、現在與未來，會是獨立存在，抑或互為連繫？向來喜歡藝術家江康泉（江記）的作品，他最近於大館的個展「江康泉：戰國龐克」，取材自屈原被楚懷王流放投江自盡的故事，譜以《離騷幻覺》，瞬間轉移到cyberpunk的未來，猶如鮮奶溝忌廉，摻雜色彩奪目的人物造型，大刺刺地扭曲二元世界及時間概念。

三聯式作品《過去﹒現在﹒未來﹒流血﹒流淚﹒流浪》是神來之筆，沿用大館複式展室三個大型圓拱窗，鋪展三個沒有關係的角色，他們在時間的旅程上流浪，揮汗灑淚，像Francis Bacon的「Triptych」，引領觀者進入深層的心靈視覺，感受「三位一體」的真義，在人人膜拜科技（AI只是其一）的今天，這些對藝術近乎宗教狂熱的行為，個人可以如何消融。

現場所見，《離騷幻覺》動畫電影吸引不少觀眾駐足欣賞——在電影裏，屈原化身搖滾巨星兼祭司，與楚懷王青梅竹馬，無奈楚王醉心長生術及機械人研發，到秦始王實現永生大計，與屈原外貌相同的機械人，又思索靈魂是否存在。

沉浸式體驗多了，不免麻木。然而，當「戰國龐克」的故事性增強，並綴以動畫、聲音、珍貴的漫畫及動畫手稿（備有四款內封面，兼獲獲英國設計獎項 D&AD Graphite Pencil的《離騷幻覺》一書極具收藏指數），和霓虹燈藝術元素，觀眾感受被客觀放大，耳熟能詳的歷史世界AI化，新鮮度十足，而展覽選址大館，site-specific隱喻「囚禁」的昔日空間，放在今天，是個人的箝制，抑或社會的牢籠，眼前是一個連接過去與未來的cyberpunk universe。

「戰國龐克」釋放的能量，聚焦在一場當下與過去、科技與慾望的對話。時間軸上的相對，山海波浪間的川流不息，印證生命短促，即使天翻地覆，時代維艱，路暗且長，但在歷史的過去與未來中，仍可探索屬於自己的獨特存在與位置，縱使AI與狡詐當道，縱橫捭闔，波譎雲詭，時而輔以看來「斑爛」虛幻色相，人類繼續放大自我，聞之者足以戒，偏在江記動漫異彩中，引來何去何從的神思潮湧。

「江康泉：戰國龐克」Kongkee: Warring States Cyberpunk

展覽夥伴：美國舊金山亞洲藝術博物館

日期：幾日起至3月3日

時間：星期二至日 11am–7pm | 周一閉館 （公眾假期照常開放，延至翌日閉館）

地址：中環大館01座複式展室