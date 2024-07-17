書展2024 | 專訪《人間荒原》作者葉秋弦：走進編書文字世界，看香港當下文學創作

書展當前，及更早前，又買了一堆書，新新舊舊俱有。早前不知在哪裏讀到，我們實不用看完書架上的書，它們可供不時俯拾之需，連繫我們當下生活思緒，於是心情為之一鬆，但在公在私，鍾情一頭栽進詩與散文的文字世界裏，閱讀作者如何流露神思，感受他們的情緒流動，尤其經過嚴肅文學訓練的作者，尤其那些願意誠摯Acknowledge自己所思所感的作者，字裏行間，舉重若輕，呈現生命的躍動、純粹與壯烈，與讀者共振。

書展當前，及更早前，又買了一堆書，新新舊舊俱有。早前不知在哪裏讀到，我們實不用看完書架上的書，它們可供不時俯拾之需，連繫我們當下生活思緒，於是心情為之一鬆，但在公在私，鍾情一頭栽進詩與散文的文字世界裏，閱讀作者如何流露神思，感受他們的情緒流動，尤其經過嚴肅文學訓練的作者，尤其那些願意誠摯Acknowledge自己所思所感的作者，字裏行間，舉重若輕，呈現生命的躍動、純粹與壯烈，與讀者共振。

例如去年第四屆香港出版雙年獎中憑《電線車說起：駛過百年的軌跡》獲授予新晉編輯獎的葉秋弦，本身也是位作者，《綠皮火車》（2021）便透過她獨特的成長背景與文字，讓讀者如我重新感受隔了一層薄紗的青春。三年後的《人間荒原》更趨成熟，流離心靈故鄉與情感結界間、意境與想像間的牽引，及承接。趁新一年度書展，有幸邀請愛貓的秋弦來個關於編纂與寫作觀照的短訪——

A. 拿《電線車說起：駛過百年的軌跡》及《巿民的大會堂》來作談論點，編輯香港主題叢書的趣味與挑戰在哪？

秋弦：香港主題叢書的挑戰：編輯自身對議題的興趣及熟悉程度。幸好，在編《電線車》及《大會堂》前，自身對於這兩樣在港島流轉的事物（及建築）均是感興趣的，尤其歷史淵源深厚，具研究價值及意義。於是，編書時更希望能把書本以最好的方式呈現給讀者。編《大會堂》最有趣是半年間走訪大會堂接近十次，除了訪問嘉賓外，還跟設計師多次到大會堂捕捉建築物細節及光影，期望透過鏡頭呈現建築師設計大會堂時的美學價值。編《電線車》最好玩的是舉辦電車導賞團，這些都幸好獲得作者和讀者們的支持及參與。

A：相對2022年《非常時代 文學碎音》，怎看香港當下文學編著創作？它在經歷進一步的碎片化，抑或解體重塑？

秋弦：香港文學的創作精彩紛呈，難以簡單語言概括。以我的觀察：各有側重和關注面，無論各個年紀的創作者，大家創作精力旺盛，這是好事。《文學碎音》是一本特殊處境下（防疫期間）設計出來的文學合集，讓各人站在自己的位置去觀察疫情與生活之間的關係，與單純個人作品結集的目的和動機不同。但書寫世界就是這樣，文學自有其眼界與高度，我不懂得評價他人創作，唯獨警惕自己：寫作的心一定要夠純粹。不要為名利、光環而寫。「功利」與「文學」，兩個詞彙放在一起是十分違和的。不過，香港文學的確演變出不同面貌，而且散於各地，與當下時代有關。

A：由董啟章、潘國靈、洛楓、劉以鬯、也斯到葉靈鳳，你編輯的「香港作家系列」有著甚麼樣的一個走向與藍圖？

秋弦：編到香港作家的作品，很多時是偶然。當然背後也與個人際遇有關——我總是遇到非常出色的文學作家。你提及的董啟章、潘國靈、洛楓都是待編輯非常友善的作者，他們交來的作品更是一流，充滿自覺，亦不存在不切實的期望。這幾年間如果有隱形的「香港作家系列」，那就是一種幸運，令更多香港文學作品得以重新曝光，讓不同年紀的讀者認識，或者這也是對文學一種微小的貢獻吧。好的作品值得流存下去。

A：你自己最受觸動的是哪位作家？為甚麼呢？

秋弦：在刻下的閱讀範圍內，我最受觸動的作家有三位，都是華文作家。他們是：黃碧雲、蘇偉貞、潘國靈，不以節錄段落形式呈現，容我以三本書為單位：《微喜重行》、《時光隊伍》、《身體變奏曲》。這些，都是有血有肉的作品啊，隱含著作家及他人的生命與情感在字裏行間流動、擺盪，讀來沉重，但充滿張力。