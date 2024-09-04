追溯香港小姐歷史：從李蘭、但茱迪、鄺美雲到徐子珊，見證社會風氣對美貌、智慧、價值觀的變遷！

聽到耳熟能詳的《Un Banc, Un Arbre, Une Rue》（枝椏、樹木、道路——原唱者為法國女歌手Séverine），每年一度的《香港小姐》選舉又告開鑼。雖然討論熱度無復當年，大眾也不再趕著回家看電視直播選美比賽，甚至近年出現佳麗入圍打卡摘流量後便退選的情況。但見雷莊兒（2017年冠軍及最上鏡小姐）再見報、佘詩曼（1997年季軍）蟬聯視后、人氣持續高企的「三太」樊奕敏、關秀媚（1987年落選）復出幕前、慧妍雅集在中環街巿賣月餅、「香港小姐」這個名銜，很多人仍然看重，相對地，繼續引來大眾評頭品足，仍然記得某幾位經典香港小姐，記得多年來紅袍或銀袍加身，例如朱玲玲、張瑪琍、楊寶玲、李嘉欣等等，她們烙在大眾腦海的風姿歷久不褪。

算起來，第一屆香港小姐競選早於1946年在北角麗池空軍俱樂部游泳池舉行，當時由香港中華業餘泳團與英國空軍俱樂部聯合主辦，門票收入用於救濟二戰難民及殘障軍人，別具意義；競選最後由南來趕報名的李蘭勝出，成為香港歷史首位香港小姐冠軍。她後來從影，50年代不少粵語電影及黃飛鴻系列電影也見其演出；第二屆移師金鐘域多利兵房附近的陸軍游泳池舉行，但有點搞笑的是，當年社會風氣仍保守，18位入圍佳麗僅得4位報到，其他no show，大會只好臨場招募觀眾參賽，最後由吳丹鳳奪冠，她後來也從影，息影後從商經營錶行，也曾著書《歐遊紀實》，記錄瑞士鐘錶業見聞。

至於第三屆首次設立觀眾投票，最終由司馬音摘冠，卻陷「造馬」熱議中。她以「鄧波兒」之名參選，生於北平，後遷居上海，曾在日本學習聲樂，接受女高音訓練，戰後移居香港，因缺乏知名度，未能賣唱，只好在歌廳當伴舞，再當舞女，待登上香港小姐冠軍寶座後，終「回歸」歌壇，也在電影中演出，婚後培養其女兒郭佑華（藝名「妞妞」）當演員，1960年代開始在多部邵氏電影中以童星演出，司馬音自己則當「星媽」。

較多人認識的但茱迪（Judy Dan），上海出生，在香港長大，畢業於聖瑪利學校中學，並在國泰航空當後勤，後來參加1952年香港小姐摘冠，再代表香港迼遠赴美國加洲長提沙灘，參加第一屆環球小姐競選，成為首位參選環球小姐的華人，並獲得殿軍。但茱迪母親是電影明星殷明珠，Judy或因此與李蘭、吳丹鳳及司馬音同樣晉身演藝，不同的是，她與美國環球電影公司簽下演出合約，定居美國，並與一位姓胡的華僑結婚。

鏡頭一轉，來到1973年，每年一度的香港小姐競選自此改由電視廣播有限公司（TVB）主辦。這一年的過渡期，更出現兩位香港小姐——由「香港東方之珠選美會」選出的狄波拉和無綫電視選出、由周梁淑怡提名參選的孫泳恩——前者與謝賢結婚，生下謝霆鋒與謝婷婷，後者離開無線後從商，開設公關公司。

有趣的是，香港小姐從事演藝工作屢見不鮮，但選而優則唱的「佳麗歌手」也不少，例如鄺美雲（剛主唱《我們的家》那位）、麥潔文、曾慶瑜、羅佩芝、沈金玲、朱潔儀、周海媚、李美鳳、吳婉芳、何婉盈、袁詠儀、鍾嘉欣、徐子珊、譚小環、胡杏兒等，讓樂迷大享耳福。

選美活動從販賣青春到表揚熟女，自物化女性、擺脫年齡限制、標籤定型進化至展示並實現自我，以達「圓夢」，不用依/攀附男性/體制，或大膽投機「上位」，到跨越社會期望，在美貌、才藝以外，漸趨呈示貼地親民的種種性格情操，成為另一種大眾投射慾望、道德及情緒議題，茶餘飯後繼續彰顯別具獨色的香港選美文化。