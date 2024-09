香港學會座談會「香港歷史日 」：深入了解香港獨特的歷史地位，一探這片彈丸之地發生過的事

島嶼研究網絡創會成員及前任董事梁寶山博士,向來關注藝術生態、城市空間及文化政治等議題,是次帶來「街渡」課題,在高度城巿化的當下,尋溯香港及群島間的地理感知,例如南丫島的沿海航線、五十年代胡氏家族的全記渡、坪洲街渡三角能線上的生活面貌、吉澳與沙頭角之間島民的客家人經濟圈,除了理解“island within island”的地理意識,也鞏固團體組織矢志”research with island”的信念。

