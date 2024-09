意大利但丁神曲地獄篇歌劇：於一級歷史建築儒教孔聖堂，感受以當代手法帶來的實驗性「遊地獄」

說起意大利歌劇,偶爾會聽聽花腔女高音Cecilia Bartoli,也會想起Puccini,這套有近五百年歷史的傳統歌劇在2021年曾被配上廣東話,在香港換上喜劇式表演,但在香港,縱然歷屆香港藝術節也不斷搬演意大利歌劇,但礙於外語關係,始終被視為小眾藝術媒介,何況是contemporary版、以人聲及大提琴創作以但丁《神曲》為題的作品 《聲音與大提琴的演習:但丁神曲》(Exercises for Voice and Cello on the Divine Comedy)?

