《武替道》：見證龍虎武師的辛酸史，向港產動作片致敬

拼搏不是妄顧生命,相反,動之以情,靈活變通,反思過去的「攞命式」浮誇表演,重新審視工作安全及尊重生命,是《武替道》的核心刻劃,亦替香港人「隨機應變」,即「執生」補上一筆;同時,儼如已故著名電影學者 David Bordwell 曾言,香港電影「盡皆過火,盡是瘋狂」( All too extravagant, too gratuitously wild),香港人精神,如電影,隨時可拼搏一場,務實地做多些有實際幫助的事,就如劉俊謙在電影中直言:「返工等放工?我想放工等第日再有工開呀」。

