M+展覽「郭培：藝想天開」：從刺繡、西方建築、青花瓷中汲取靈感，一探融會中西文化的設計精髓！

大台最近有套時裝設計真人秀《剪裁魔法師》，十位參賽者從海選突圍，在準決賽各自以環保、中式主題為藝員模特兒設計兩組衣服，增奪最後五強，再以中性及晚裝設計主題，挑戰冠軍寶座——共五集節目不多，不時見證「less is more 」之妥協與對抗，功架多，想法多，但真正留下印象的風格鳳毛麟角，再次印證天時地利人和的重要性。

然後突然今秋，走進M+地下大堂展廳，欣賞《郭培 : 藝想天開》，很眼熟，原來過去十多年來，在不同媒介、明星身上，包括Rihanna、劉嘉玲等，看過郭培的一針一線如何邁向世界的舞台，朋友曾造訪她於巴黎Rue St Honore 的旗艦店和工作室，對這位中國首家高級定製服裝公司的創辦人讚嘆不已。

郭培晉身頂尖前，在中國改革開放後，先是一位初代時裝設計師，秀氣融合中華文化與國際時尚藝術，挪用刺繡工藝、西方建築、青花瓷等等創作元素，貫穿東西，在反覆試煉下，獨樹一幟。

《郭培 : 藝想天開》展覽順著這個思想脈絡，由M+設計及建築主策展人Ikko Yokoyama策展，與M+設計及建築助理策展人畢玟及策展助理賴文杰協力，透過五大主題呈現郭培的想像力與獨特創意，展出逾40件由郭培高級定製時尚工作室「玫瑰坊」借出的時尚藝術作品及設計藏品，當中有Rihanna見報率奇高的2015年Met Gala「戰衣」，那是一襲屬於《一千零二夜》創作系列，以24K金線刺繡的《黃皇后》斗篷禮服；同一年，這襲高定服也在紐約大都會博物館「中國：鏡花水月」中展出，彷彿象徵了流行音樂彊界上，Rihanna 跨時代與跨文化的大膽嘗試。不過，這襲戰衣原本重達45 公斤，後來需減至25公斤，Rihanna才能穿著它踏上紅地氈。

郭培在2016年榮登《時代週刊》全球100位最具影響力人物榜名單，同年起更連續五年獲邀在巴黎高級定製周舉辦共十場高級定製作品主題發佈大秀，例如《遇見》（2016）、《傳說》（2017）、《建築》（2018）、《極樂島》（2018）與《東宮》（2019）等，讓觀眾對郭培滿有童真的優雅與美感設計留下深刻印象。

當然，更早的系列如《輪迴》（2006）、《大金》（2006）、《童夢奇緣》（2007）、《一千零二夜》（2009）、《龍的故事》（2012）與《心靈花園》（2015）等，早已見證她復興中國傳統刺繡工藝的決心。

《郭培 : 藝想天開》展覽除了40多件精選展品外，M+戲院更會放映由導演琵爾卓布凱莉執導的紀錄片《明黃禁色》（2018），現尚有一場12月15日（星期日），記述郭培的事業征途，包括於2017年在巴黎古監獄準備春季時裝秀的點滴，如何突破並在西方人主導的高級定製時裝界穩佔一席，她的妙想，在年代、輪迴與慾望的交纏藝術中，優雅得難以定義。

郭培 : 藝想天開 Guo Pei： Fashioning Imagination

日期：即日起至 2025年4月6日

地址：西九文化區 M+ 地下大堂展廳