舞台劇《完美證供》：蘇玉華的100分鐘獨腳戲，勉勵觀眾在困境中回望自省

早陣子，多得National Theatre At Home，除了欣賞到Andrew Scott的《Vanya》、《Present Laughter》，也看了Jodie Comer演繹Suzie Miller原著《Prima Facie》，一人分飾多角，無間斷做足全場1小時45分鐘，情緒能量及訊息傳達高強，搬搬抬抬完全自己搞掂晒，歎為觀止；再看她一些訪問，聲線吐息判若兩人，由此更知悉Tessa這個為自己發聲尋公義的律師角色如何內耗，又如何可以憑着內省感染觀眾。

珠玉在前，到蘇玉華說要將這個「表面證供」搬演，變成香港版《完美證供》，要完善這項挑戰狀甚艱巨，畢竟從舞台設計、佈景、燈光、走位、角色設定、情緒調度等，無一不是化繁為簡，但偏又用最少說最多，或許如此讓阿蘇愈發嚮往這個獨腳戲，相信是背後有某種推動她的信念，一欲延續《正義迴廊》中律師角色的餘燼，於是說服自己，找來她的法律顧問Vicky So，並作出適度修改，讓自己融入角色，壓力可不少，故此深諳中間因病取消兩場的原委。

在同是著名演員兼丈夫潘燦良的支持下，蘇玉華在香港從來是某種獨特的存在——數數手指，從《我和春天有個約會》開始，《人間有情》、《南海十三郎》、《新傾城之戀》、《如夢之夢》，中間在電視台23年，參演過電視劇《刑事偵緝檔案》、《茶是故鄉濃》、《衝上雲宵》，穩打穩紥，沒有什麼花邊，也沒埋堆，純以實力取勝，記得她的，無可否認已臻暴露年齡系列；上次看她演出已是數年前與葉德嫻分庭抗禮的《親親麗南》，沉鬱而不悲愴，將兩母女愛恨角力關係演繹得淋漓盡致，心想她可以怎麼樣再下一城。

早已熟成格局既定的阿蘇，帶着高度自覺，與一份知性，每次演出仍是挑戰，那是一個好演員對自己作品的熱誠與尊重。幸好成功搶到票，更被編配坐在第四行正中間，跟舞台相當接近，完全看到阿蘇甫出場，從狀態緊張未穩、聽不清楚開首一些獨白，脫下帽子更見其冒汗，到逐漸進入狀態，記住了90多頁的對白，演繹這個本來與設定有Age appropriate 出入的Tessa，儘管盡量使其模糊化，但演回大學生實在顯得有點吃力，但無掩劇本潛藏的張力，巧妙加入本地色彩，對性侵案Consent的叩問、對法律制度的不公、角色轉換的躊躇，隨着劇情帶動觀眾思考，今日的我盤問昨天的我，絲絲入扣，能量爆滿。

香港戲劇界，既有獨立，也有業餘，常常在商業與藝術之間揣摩平衡，絕不容易，劇本選材不一，創作與改編，包羅萬有，知性如蘇玉華，近乎完美演繹《完美證供》，釋出能量，演繹面對不公不義之時，個人可以如何自持並發聲，維護自我與良知——告訴觀眾，有些事情可以「有所改變」的，適時換個形式，換個心情，欣賞不一樣的劇場空間，帶動生活及巧思。