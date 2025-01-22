展覽《工藝連心》：以當代創意與美感，延續傳統霓虹工藝

再說「霓虹都巿」這名號，談霓虹燈招牌，或者不只光輝到此，也不需如電影《燈火闌珊》中，江美香（張艾嘉飾）一直念掛與亡夫在霓虹招牌燈下的往事，透過悲憫沉靜的調子，訴說變遷的情懷，包括霓虹燈清拆工程的展開，舊日種種璀璨縱逝如斯，但不代表後代缺乏承傳與創造的感知與能力。

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中環飄雅活藝（Crafts On Peel）自成立以來，深信工藝是文化之魂，致力重新詮釋，與延續傳統工藝。去年到訪，看《永恆連結｜共鑄之緣：廖榮想師傅與林繁盛展現的金屬工藝」》展覽，不大不小的歷史建築空間，蘊藏著對美、對傳統、對創意的護持與尊重。

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至於最近舉行的《工藝連心》展覽，邀來七組跨地域世代的合作夥伴團隊，宣揚工藝創作，其中便包括香港多媒體藝術家及九龍霓虹創辦人劉浩輝（Jive），與捷克玻璃藝術家Linda Prochazka合作的《Neonlit》與《The Other Half》——前者結合霓虹燈工藝及玻璃珠編織技術，近觀它幻化成視效柔和溢美的彩虹，眼球猶如被按摩。Jive笑道：「我輔助Linda編貼玻璃珠，花了不少時間與眼力。」Linda接道：「這裏應該有逾3,000粒！」實情是，這個工序要在針織機上完成，微型玻璃珠則來自捷克一所大型玻璃生產公司Preciosa，然後將這些編好的玻璃珠鋪在玻璃管的表面，增加霓虹的透光度。

後者《The Other Half》，中文喚作《雙生之影》，利用鏡子，將玻璃管垂直置於其上，描塑三維空間，從半點心連成完整一顆心，虛實交替，意到象生，問Linda為何是三個又大又小的心，她一時答不上話來，但想想，融合與大同又何用言明？心意若通，自然成為天邊一雙飛鳥，心在一瞬變做連理樹。《雙生之影》對照《流光溢彩》，展示跨界工藝的旖旎，與兩位Artist的情誼。

自2023年夏天初訪香港以來，這已是Linda第三次來港，2024年初跟Jive結識，她分享早在大館欣賞Jive的作品，能夠與他合作總算圓夢。Linda本身畢業於捷克布拉格藝術、建築與設計，主修產品設計，後於享負盛名、在香港有分店的捷克玻璃工作室Lasvit磨練，也曾在倫敦工作，研習設計與製作創新燈光裝置，至近年開拓個人品牌LINDA PRO，設計至今洋溢知性嫵媚的氣息。

Jive本身從事設計十多年，但被霓虹燈曜眼奪目的光芒深深吸引，到2019年前赴台灣新竹，追隨經驗豐富的霓虹燈製作大師黃順樂老師學藝，也促成這次展覽的《光譜幻境》系列，三件作品《花之頌》、《生命之源》和《山岳之眸》讓人耳目一新，原來應用突破傳統的單極霓虹技術，轉化光感，營造流動，創新技術結合當代美學，也是Jive反思傳承的另類可能，跟他創立Kowloneon，或應邀替時裝品牌委托創作招牌一樣，凝聚不少對霓虹燈技術及創作有興趣的新生代，一起探討霓虹新采。

對「光」的詮釋與感覺，Linda說光支配著一切生命，Jive則說光給他看到平靜與希望；不約而同的是，世代相傳的工藝技術，揉合當代美學，展示工藝創作隨新時代和科技不斷演變的本質，讓人屏息於其虛幻，感應其照亮功能以外，更啟迪心靈，迎接更多美的可能。

《工藝連心》

展覽日期：即日至2025年4月5日

地點：中環卑利街11號 - 飄雅活藝 @crafts_on_peel_hk