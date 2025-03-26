專訪雕塑家潘星瑋：聯乘Rimowa Art of Specialties計劃，探索環境、創作與人的流動旅程

要欣賞或解釋抽象雕塑，跟具象不同，對某些人來說好像有點拉牛上樹，也常傾向Technically & labour intensive，但套上「旅程」、「流動」這些詞彙，便彷彿添了時、地、人的元素及特質，讓人看到過程，而這個過程的探索，本身已然成就一種創作的凝煉，替作品帶來Added value，再把一系列作品以橫向或縱向審視，許是一趟奇妙Journey。最近與雕塑家潘星瑋（Anton）就他獲德國Rimowa 「Art of Specialties」活動委約創作《Go With The Flow》來個訪談，Unpack他的藝術創作之旅及一些想法，對雕塑又明白多了點。

《Go With The Flow》，顧名思義，是一種行動隨著時態與心態的流動順應，Anton邊打著急趕收拾般的手勢邊笑言：「Packing和Unpacking是每個去旅行的人都會遇上，我就想怎樣將這些Movement融合在作品中。」雕塑材質多變，Anton以往多以木材、鋼鐵創作，這趟則以鋁材（Aluminium）創作：「以前試過，這次好好鑽研，然後在Rimowa archive找到1969的Bass case，即低音提琴和小提琴的專用樂器箱。」見我剛巧拿著鉛筆疾寫，接道：「我刨鉛筆，覺得刨出來的鉛筆屑不規則，形態與動態都很美，所以融入這些元素，用Foam board 與Cardboard 試了一些Prototype，確定後用金屬折彎機將鋁材折疊、鑽孔，確保每個部分無縫連接，然後打磨和上色，這些過程好像反映了我和Rimowa的Journey。」

Anton現駐香港，回首自己的Artistic journey，從13歲隻身到澳洲坎培拉留學，中學畢業碰上Building Design，在兩年內修畢兩張Diploma加兩張Certificate，到2016年澳洲國立大學藝術學院，視覺藝術碩士（高級）榮譽畢業，主修雕塑，擔任過兼任講師及技術主任，也在當地做過個展，經歷多元文化，被接納融入，尤以雕塑作為一種藝術創作語言，香港人或亞洲這項文化元素當時未被放大，Anton不諱言：「自己說得一口流利英文，我們一班同學在Art school碰上，埋首藝術，高談闊論，就沒把我當外國人看。」

倒是自2019年回港以來，開始關注文化身分認同，重新用中文思考，尤其人際溝通，自己的放射式思維，加上直率急趕的性格，不免遇上碰撞，雖然參與過上海藝術博覽會、中央藝術博覽會以及巴塞爾藝術展，在 10 Chancery Lane Gallery 舉辦過個展《Rubies and Crystals》也曾獲2022年法國興業銀行當代藝術收藏獎，但藝術對他而言從來是多面向溝通，故此由最初學習到現在教導Team building，也任教小學一些紙材雕塑課程——不同Artist果然可因循不同方式，面對流變，Anton不同時期租用不同工作室，慢慢蛻變為一列藝術的成長軌跡。

每趟旅程都有其獨特軌跡，Anton從初學Building Design，欣賞Frank Gehry，思考建築與雕塑的和與異，到既精準又有機地挪用材質、顏色、對比，來探索作品與環境及觀者的共鳴與流動，由是《Go With The Flow》的「順應」意涵，表面是抽象，更多來自心象、意象的塑造，儼如Anton一路走來，偶然遇到意想不到的創作機遇，關鍵在於如何順應這些變化，順應生活的磨礪，繼續探索，包括延伸這次鋁材，還有未來欲欲躍試的不銹鋼創作。