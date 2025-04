丹青舍早春寫生遊學團：跟隨水墨畫家廖永雄走訪雲南麗江和香格里拉，拓展水墨藝思精神訓練

Danny分享,自己多年前到過太行山、華山、黄山、桂林等地寫生,但選上終年積雪的玉龍雪山,源於十二月剛踏足芬蘭漫天風雪下的國家公園,數天後再遠眺芬蘭北部山脈,嚴寒下寫雪山的意到了,興也到,聯想到北宋畫家郭熙《早春圖》,便帶領學生感受四季分明的畫意——上方是雪山,下方則見初春萬綠,櫻花盛放,這種具「三遠」全景式構圖原來可以「同框」出現。於是,從麗江出發,走到雲杉坪,踏青之際同時近距離仰望雪峰,然後遊一圈海拔高度3,300米的藍月谷,在這個5A級旅遊景區,看天然礦物的奧妙;翌日再乘車到虎跳峽,車上沿途映入眼簾的風景盡是素材,Danny卻叫大家不用急,儘管先看先挑,學習觀察,慢慢吸收消化,作畫時才Paint what we know,以達一個實現自我的創作層次。

