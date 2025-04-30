見證86歲「攝影發燒友」的熱情！展覽「圓滿‧乾生的內心攝影世界」：相機是心靈拐杖

陪伴身邊摯親走過舒緩治療，早知悉Palliative Care並非延緩死亡，空等待一場漫長的告別，反過來可以是帶着希冀、熱忱，繼續有意義有質素的生活，不用被prognosis牽着鼻子走，就像聖雅各福群會賽馬會安寧頌，透過「安‧好」居家寧養服務，陪伴晚期病患者及家人走過最後階段，支援他們身心社靈的需要之餘，做好生命回顧，替他們圓願。年半前，展覽「圓滿‧吳明的裁縫世界」引起不少迴響，到去年年尾，吳伯離世，策展人Jenny Pang也感無憾，因而更努力在李姑娘帶領下，埋首籌備86歲黃乾生的攝影作品展「圓滿‧乾生的內心攝影世界」。

Jenny忙於正職，坦言這次籌備工作緊逼：「日常工作日程中不定期穿插Zoom meeting，與大家商討展覽各項細節，幸有李姑娘與袁姑娘，還有設計師Kobe幫忙。」叫人譁然的是，要從乾生伯伯兩千多個電腦檔案逾10萬幅相片中，篩選出約200幅作展覽用，可以想像工程龐大，幸好Jenny先生Desmond是一名資深攝影師，能夠不時提供專業意見。

「每當有時間，我就鑽進這些以年月日分成的相片檔案裏，看到了乾生伯伯的生活片段，走遍香港每個角落，影花，單是荷花便有很多，還有昆蟲、動物（鶴）、景色，還有不少女兒替他做模特兒的人像。」事實上，每一幅照片背後的片刻，乾生伯伯仍記得一清二楚。即便近年病情反覆需經常進出醫院，體力無復舊時，但他繼續不時與子女，或團隊義工外出拍攝，他兒子更隨身帶備喜愛的公仔（包括百變雄師）和爸爸一起拍照——陪伴真箇是良藥。

Jenny；「你看那些生活照，乾生伯伯絲毫不像有病，一臉滿足，常帶微笑，還不停發掘奇趣攝入鏡頭，甚有童真。」這些照片，不能純以技術評論之，更值得欣賞的是，乾生伯伯背後貫注對生命的滿滿熱情。「每當談起攝影，乾生伯伯就眉飛色舞。」

黃乾生16歲入職滙豐銀行，當維修部學徒，後來晉升為維修部主管，服務至退休。他自年輕時便拾起相機，數十年來走訪過無數地方，拍攝觸動他內心的照片，照片曾贏得十多個攝影比賽，包括他最喜愛的2008年富士攝影器材有限公司攝影比賽，更喜與探訪團隊分享近期得意作品，見者替他高興，不免也被感染，看到相機是乾生伯伯的心靈「拐杖」，扶持着他自己之餘，也思考自己的生命熱忱又在哪兒？如何尋找心靈力量？

面對疾病，不時帶來痛苦，但痛不等於苦，病痛也不能夠定義人，反之可成催化劑，鼓勵我們衝破心靈，以至種種關係中的桎梏，正如乾生伯伯在光影中找到力量：「攝影是我的精神食糧，也是我人生的意義。」同樣重要的是，透過聖雅各福群會賽馬會安寧頌「安‧好」居家寧養服務的介入，讓晚期病患者及家人的生命少一點遺憾，多一份圓滿，活出精彩人生，步向晚晴之際，無負生命的瑰麗。

圓滿‧乾生的內心攝影世界

日期：2025年5月1日至5月10日

地點：灣仔莊士敦道181號大有廣場地下中庭

導賞：每日11:30am-4pm